Ahmet Hakan: Madem Meclis'in fonksiyonu bitti, CHP'nin orada ne işi var?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM önünde geçim sıkıntısı yüzünden kendini yakan işçiye yönelik söylediği "Git sarayın önünde yap" ifadelerini hatırlatarak ana muhalefete sordu: "Madem Meclis’in fonksiyonu büyük ölçüde bitti, sizin ne işiniz var orada?"

© AA/ Aykut Ünlüpınar TBMM önünde kendini yakan Aydın: Benden bir provokatör dahi çıkartamazsınız

Sıtkı Aydın isimli işçi, geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek TBMM önünde kendini yakma girişiminde bulundu. Polislerin son anda yaptığı müdahale ile Aydın'ın hayatı kurtuldu. ​CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Dün TBMM'de bir kişi üzerine gaz yağı döktü ve ateşe verdi. Niye? Geçinemiyorum diye. Bir gencecik vatandaşımız üzerine akaryakıtı döküyor kibriti vuruyor.Gazetelerin birinci sayfasında bile yer almadı. O işçi kardeşime söyleyeyim Meclis'e niye geldin? Git Saray'ın önünde yak. O zaman diyecek ki 'Beni çok seviyor, kendisini ateşe verdi.' " dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini "İktidar dururken kendini eleştirtmeyi başaran bir muhalefetimiz var" başlıklı köşesinde değerlendiren Hakan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

MUHALEFETLE ilgili bir mesele daha var!

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© AA/ Murat Kaynak Geçim sıkıntısı çeken işçi, TBMM önünde kendini yaktı

Kemal Kılıçdaroğlu, kendini yakmaya kalkışan vatandaşa…

“Git kendini Saray’da yak” derken…

Bunu şöyle gerekçelendiriyor:

“Çünkü Meclis’in fonksiyonu büyük ölçüde bitmiştir.”

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İyi de madem Meclis’in fonksiyonu büyük ölçüde bitti, sizin ne işiniz var fonksiyonu büyük ölçüde biten o yerde?

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Kendini yakmaya kalkışan vatandaş size dönüp de…

“Fonksiyonu biten yerde fonksiyonu varmış gibi davranmaya utanmıyor musunuz?” dese ne cevap vereceksiniz?