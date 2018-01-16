Kayıt
09:49 16 Ocak 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Şahin Alpay ve Mehmet Altan

    Selvi: AYM ve AİHM ile köprüler atılmadan önce bunu hatırlatmak istedim

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Hürriyet yazarı Selvi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararını değerlendirdi. AİHM'in Abdullah Öcalan hakkında verdiği karar sonrası hukukçuların 'boşluk' bulduğunu hatırlatan Selvi, "AYM ve AİHM’le köprüler atılmadan önce hatırlatmak istedim. Boşuna dememişler, 'Hukukçular isterse iğne deliğinden deve katarını geçirir' diye" dedi.

    AİHM
    © AA/
    AYM, AİHM için 'etkili iç hukuk yolu' konumunu kaybedebilir
    AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği ancak alt-üst mahkemeler tarafından uygulanmayan 'hak ihlali' kararını değerlendiren Selvi'nin "O gün AİHM’ye bulunan formül neydi?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

    Türkiye en zor dönemlerde dahi AİHM kararını uyguladı. Şimdi AİHM’in Öcalan’ın yeniden yargılanması kararına gidip, perde arkasında yaşananları aktarmak istiyorum.

    Öcalan kararı kesinleştikten sonra avukatları 12 başlık halinde AİHM’e başvuruda bulundu, Türkiye, üç başlıkta haksız bulundu.

    1- Öcalan’ın gözaltı süresinin 6 saat geçirildiği.

    2- Gözaltına alındığında yakınlarına zamanında haber verilmediği.

    3- Savunmasını hazırlaması için Öcalan’a yeterli süre verilmediği.

    Ancak AİHM’nin tarihinde ilk defa bir şey oldu. AİHM sadece “yeniden yargılama” kararı vermedi. “Yeniden yargılanma yapılması veya dosyanın yeniden açılması” kararı verdi. AİHM kararında aynı zamanda Türkiye’ye yol gösteriyor, açık bir kapı bırakıyordu.

    Prof. Adem Sözüer
    © AA/
    Prof. Sözüer: AYM'nin kararına uymama devletin hukuki otoritesi ile yargı itibarını ağır sarsar
    ‘VEYA’DAN SONRA

    AİHM kararı MGK dahil bütün zeminlerde tartışıldı. Ağırlıklı görüş Öcalan’ın yeniden yargılanması yönündeydi. Ancak bir engel vardı. CMK’nın 100. maddesinin 2’nci fıkrasında, “4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararları ile 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır” deniliyordu. Öcalan’ın yargılanabilmesi için 2’nci fıkranın değişmesi gerekiyordu. Yasal düzenleme kamuoyu tepkisine yol açabilirdi. Ana muhalefet lideri Deniz Baykal’ın kapısı çalındı. Baykal, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’i dinledikten sonra, “Bu memleket meselesidir. Biz bunu iç politikada konuşmayız” dedi. İstanbul’da gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle buluşulup, işin hassasiyeti paylaşıldı. Ama buna rağmen AK Parti bu riski almak istemiyordu. Bu sırada Öcalan’ın avukatlarının yaptığı başvuru Ankara DGM tarafından reddedildi. Bunun üzerine İstanbul’a başvuruda bulundular. Ya Öcalan yeniden yargılanacak ya da başka bir çıkış yolu bulunacaktı. AİHM kararındaki, “veya”dan başlayan formül işte o zaman devreye girdi. Kararda, “Veya dosyanın yeniden açılması” deniliyordu. Yeniden yargılama yapılmadı. Dosya yeniden açıldı. Ama yargılama dosya üzerinden yapıldı. AİHM’in talebi kabul edilmedi. Buna rağmen Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin dosyayı yeniden açtığını belirtip, Öcalan dosyasını düşürdü. Tabii bu kendiliğinden olmadı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, AİHM’deki Türk yargıç Rıza Türmen ve Büyükelçimiz Daryal Batıbey’in yoğun çalışmaları ve Türkiye’nin çabaları etkili oldu.

    Anayasa Mahkemesi ve AİHM’le köprüler atılmadan önce hatırlatmak istedim. Boşuna dememişler, “Hukukçular isterse iğne deliğinden deve katarını geçirir” diye.

    İlgili konular:

    Karamollaoğlu'ndan AYM tepkisi: Böyle hukuk olur mu?
    Bozdağ'dan AYM'nin kararına yorum: Hak ve yetkisi yok
    Kılıçdaroğlu'ndan AYM kararını tanımayan mahkemeye tepki
    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi: AYM'nin tahliye talebini yerine getirmemiz mümkün değil
    'AYM, AİHM'e gitsin' önerisi
    Bozdağ: AYM sınırını aştı
    Etiketler:
    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM), Abdullah Öcalan, Abdulkadir Selvi, Şahin Alpay, Mehmet Altan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Tarihi Yarımada meydanları yeniden düzenleniyor
    Tarihi Yarımada'nın meydanları yeniden düzenleniyor
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam