Filistinli Cuneydi Türkiye'ye geldi

Cuneydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yolculuğunun çok güzel geçtiğini ifade ederek, kendisini İstanbul'a davet edenlere teşekkür etti.
Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getiren Cuneydi, Türkiye halkını çok sevdiğini belirtti.
Israeli prosecutors challenge release of #Palestine teen— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 27, 2017
16-year-old Fawzi al-Juneidi was arrested earlier this month in West Bank city of #Hebronhttps://t.co/1K8Z5esLRd pic.twitter.com/hiCu089HB3
'FOTOĞRAFIMI HAPİSHANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA GÖRDÜM'
Cuneydi, gözaltı sürecinde Türkiye'de kendisi için yapılanları göremediğine dikkati çekerek, "İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim" dedi.
Filistinli Cuneydi Türkiye'ye geldihttps://t.co/9v5WMogKtn pic.twitter.com/wZkUOrwrSa— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 16, 2018
Serbest bırakıldığında Türkiye'nin yanında durduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu kaydeden Cuneydi, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanımda durduğunu gördüm, öğrendim. Hatta röportaj ile bazı programlarını takip ettim. Açıkçası çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz."
'KOLUM VE OMZUM HALA ACIYOR'
Cuneydi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlikler kapsamında 'Kudüs Gecesi' adıyla düzenlenen programa katılacak. İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak olan Cuneydi, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht: Abdülhamid' isimli dizinin setini ziyaret edecek.
Cuneydi'nin son olarak Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
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