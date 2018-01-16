Filistinli Cuneydi Türkiye'ye geldi

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinliğe katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Cuneydi ile babası Muhammed el Cuneydi'yi Atatürk Havalimanı'nda belediye yetkilileri karşıladı.

Cuneydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yolculuğunun çok güzel geçtiğini ifade ederek, kendisini İstanbul'a davet edenlere teşekkür etti.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getiren Cuneydi, Türkiye halkını çok sevdiğini belirtti.

Israeli prosecutors challenge release of #Palestine teen



16-year-old Fawzi al-Juneidi was arrested earlier this month in West Bank city of #Hebronhttps://t.co/1K8Z5esLRd pic.twitter.com/hiCu089HB3 — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 27, 2017

'FOTOĞRAFIMI HAPİSHANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA GÖRDÜM'

Cuneydi, gözaltı sürecinde Türkiye'de kendisi için yapılanları göremediğine dikkati çekerek, "İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim" dedi.

© AA/ Binnur Ege Gürün Erdoğan: Kudüs ortak zaferimiz

Serbest bırakıldığında Türkiye'nin yanında durduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu kaydeden Cuneydi, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanımda durduğunu gördüm, öğrendim. Hatta röportaj ile bazı programlarını takip ettim. Açıkçası çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz."

'KOLUM VE OMZUM HALA ACIYOR'

© AFP 2018/ AHMAD GHARABLI İsrail'den Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa

Sağlık durumuyla ilgili bir soruyu da cevaplandıran Cuneydi, sağ kolunda büyük bir sıkıntı olduğunu, İsrail askerlerinin kendisini dövdüğünü, silahlarıyla omzuna vurduklarını söyledi. Fevzi el Cuneydi, tedavi sürecinin devam ettiğini aktararak, "İnşallah, yakında zamanda iyileşirim. Kolum ve omzum hala acıyor. Birçok ameliyat olacağım" şeklinde konuştu.

Cuneydi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlikler kapsamında 'Kudüs Gecesi' adıyla düzenlenen programa katılacak. İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak olan Cuneydi, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht: Abdülhamid' isimli dizinin setini ziyaret edecek.

Cuneydi'nin son olarak Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.