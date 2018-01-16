Hasip Kaplan'dan HDP'li Önder'e: Haddini bilmez

Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan, tepki çeken paylaşımları sonrası yaptığı ilk açıklamada HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e 'haddini bilmez' dedi. Kaplan, söz konusu mesajda 'Türk' vurgusu yapılmasının sadece bir kişiyi hedef aldığını da söyledi.

Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Selahattin Demirtaş'ın yerine eş genel başkanlık koltuğuna oturacak kişi için "Sakın bir Türk göz dikmesin" ifadesini kullandı. Kaplan'a bu sözlerinin ardından hem parti içinden hem de sosyal medyadan tepki geldi. Tepkiler üzerine partisinden istifa edip siyaseti bıraktığını söyleyen Kaplan'a en sert tepki ise HDP'li Önder'den geldi: "Hasip zihniyeti ancak tükürülecek değersizliktedir."

Bu gelişmelerden sonra ilk kez Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik'e konuşan Kaplan'ın açıklamaları şöyle:

Hasip Bey, bir tweet attınız ortalık karıştı. Merak ediyorum; zaten artık siyaseti bırakmak gibi bir niyetiniz vardı da, bu olay bir gerekçe ya da vesile mi oldu yoksa bir patlama anı mıydı?

Bunun izahı, gerekçesi çok net. Açıklamamızı, genel merkez adına, ayaküstü 'ırkçı' bir açıklama olarak tanımlayıp; ondan sonra da Sırrı Süreyya'nın haddini bilmez küfür ve tehditleri var. E ondan sonra da yapılacak bir şey yoktu.

Sizin o ilk tweetinizde, 'Türk' vurgusuyla kast ettiğiniz Sırrı Süreyya Önder miydi, Ayhan Bilgen miydi?

Tabii ki bir kişiydi. Tabii ki parti içindeydi. Yani tabii ki Türkler değildi. Tabii ki maksadı aşan şekilde yapılan yorumlamalardaki kasıtla değildi.

Kimdi pekiyi o bir kişi? Sırrı Süreyya Önder miydi?

Neyse… Önemli değil Murat Bey, ben bu konuda konuşmayacağımı söyledim. Her şeyi de açık açık söyledim.

O akşam, o ilk tweetiniz üzerine çoğunluk Sırrı Süreyya Önder'i kast ettiğinizi düşündü ama adaylığı konuşulan Ayhan Bilgen olduğunu söyleyenler de oldu. O yüzden netleştirmeye çalışıyorum…

Benim Twitter'da bütün açıklamalarım çok net. Arka arkaya üç tane, dört tane tweet var. Her şey ortada. Kapalı bir şey yok. Bir ikincisi, bir de onun o üslubuna da cevap vermeyeceğim dedim. Halka havale ediyorum dedim, bitirdim, kapattım.

Pekiyi bir soru daha. Konuşulduğu için soruyorum… "Yüksek promil" vb ifadelerle, o tweetleri atarken alkollü olduğunuzu ima eden yorumlar yapıldı. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?

İsteyen istediği şeye bağlasın. İsteyen istediği şekilde bağlasın. Anladınız mı ne demek istediğimi. Kusura bakmasınlar, bu kadar basit değildir. Hiçbir şey bu kadar basit değildir. İşi o noktaya oturtmakla, ırkçılığa oturtmakla hiç kimse kendi durumunu kurtaramaz, o kadarını söyleyeyim.

Pekiyi bu iş siyaseten nereye varır HDP açısından?

Bilmiyorum. Ben şu anda dondurdum. Bilemiyorum.

Kurultay?..

Bilemiyorum. Benim tweetlerim açık. Onun dışında kimseye, herhangi bir yere de açıklama yapmadım. Size söylediğim şeyler de zaten tweetlerimde de var. Her şey bellidir.

'DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA…'

Öte yandan Kaplan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüp açıklama yapacağını belirtti.