Hasip Kaplan'dan HDP'li Önder'e: Haddini bilmez

Bu gelişmelerden sonra ilk kez Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik'e konuşan Kaplan'ın açıklamaları şöyle:
Hasip Bey, bir tweet attınız ortalık karıştı. Merak ediyorum; zaten artık siyaseti bırakmak gibi bir niyetiniz vardı da, bu olay bir gerekçe ya da vesile mi oldu yoksa bir patlama anı mıydı?
Bunun izahı, gerekçesi çok net. Açıklamamızı, genel merkez adına, ayaküstü 'ırkçı' bir açıklama olarak tanımlayıp; ondan sonra da Sırrı Süreyya'nın haddini bilmez küfür ve tehditleri var. E ondan sonra da yapılacak bir şey yoktu.
Sizin o ilk tweetinizde, 'Türk' vurgusuyla kast ettiğiniz Sırrı Süreyya Önder miydi, Ayhan Bilgen miydi?
Kimdi pekiyi o bir kişi? Sırrı Süreyya Önder miydi?
Neyse… Önemli değil Murat Bey, ben bu konuda konuşmayacağımı söyledim. Her şeyi de açık açık söyledim.
O akşam, o ilk tweetiniz üzerine çoğunluk Sırrı Süreyya Önder'i kast ettiğinizi düşündü ama adaylığı konuşulan Ayhan Bilgen olduğunu söyleyenler de oldu. O yüzden netleştirmeye çalışıyorum…
Benim Twitter'da bütün açıklamalarım çok net. Arka arkaya üç tane, dört tane tweet var. Her şey ortada. Kapalı bir şey yok. Bir ikincisi, bir de onun o üslubuna da cevap vermeyeceğim dedim. Halka havale ediyorum dedim, bitirdim, kapattım.
Pekiyi bir soru daha. Konuşulduğu için soruyorum… "Yüksek promil" vb ifadelerle, o tweetleri atarken alkollü olduğunuzu ima eden yorumlar yapıldı. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
Pekiyi bu iş siyaseten nereye varır HDP açısından?
Bilmiyorum. Ben şu anda dondurdum. Bilemiyorum.
Kurultay?..
Bilemiyorum. Benim tweetlerim açık. Onun dışında kimseye, herhangi bir yere de açıklama yapmadım. Size söylediğim şeyler de zaten tweetlerimde de var. Her şey bellidir.
'DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA…'
Öte yandan Kaplan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüp açıklama yapacağını belirtti.
Sn.Demirtaş ile görüştükten sonra,kamuoyuna açıklamam— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) January 16, 2018
olacak..!
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)