Kayıt
11:24 16 Ocak 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Hasip Kaplan

    Hasip Kaplan'dan HDP'li Önder'e: Haddini bilmez

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan, tepki çeken paylaşımları sonrası yaptığı ilk açıklamada HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e 'haddini bilmez' dedi. Kaplan, söz konusu mesajda 'Türk' vurgusu yapılmasının sadece bir kişiyi hedef aldığını da söyledi.

    Hasip Kaplan
    © AA/
    Hasip Kaplan, HDP’den istifa edip siyaseti bıraktı
    Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Selahattin Demirtaş'ın yerine eş genel başkanlık koltuğuna oturacak kişi için "Sakın bir Türk göz dikmesin" ifadesini kullandı. Kaplan'a bu sözlerinin ardından hem parti içinden hem de sosyal medyadan tepki geldi. Tepkiler üzerine partisinden istifa edip siyaseti bıraktığını söyleyen Kaplan'a en sert tepki ise HDP'li Önder'den geldi: "Hasip zihniyeti ancak tükürülecek değersizliktedir." 

    Bu gelişmelerden sonra ilk kez Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik'e konuşan Kaplan'ın açıklamaları şöyle:

    Hasip Bey, bir tweet attınız ortalık karıştı. Merak ediyorum; zaten artık siyaseti bırakmak gibi bir niyetiniz vardı da, bu olay bir gerekçe ya da vesile mi oldu yoksa bir patlama anı mıydı?

    Bunun izahı, gerekçesi çok net. Açıklamamızı, genel merkez adına, ayaküstü 'ırkçı' bir açıklama olarak tanımlayıp; ondan sonra da Sırrı Süreyya'nın haddini bilmez küfür ve tehditleri var. E ondan sonra da yapılacak bir şey yoktu.

    Sizin o ilk tweetinizde, 'Türk' vurgusuyla kast ettiğiniz Sırrı Süreyya Önder miydi, Ayhan Bilgen miydi?

    Hasip Kaplan
    © AA/
    Hasip Kaplan 'Sakın bir Türk göz dikmesin' dedi, HDP'den kınama geldi
    Tabii ki bir kişiydi. Tabii ki parti içindeydi. Yani tabii ki Türkler değildi. Tabii ki maksadı aşan şekilde yapılan yorumlamalardaki kasıtla değildi.

    Kimdi pekiyi o bir kişi? Sırrı Süreyya Önder miydi?

    Neyse… Önemli değil Murat Bey, ben bu konuda konuşmayacağımı söyledim. Her şeyi de açık açık söyledim.

    O akşam, o ilk tweetiniz üzerine çoğunluk Sırrı Süreyya Önder'i kast ettiğinizi düşündü ama adaylığı konuşulan Ayhan Bilgen olduğunu söyleyenler de oldu. O yüzden netleştirmeye çalışıyorum…

    Benim Twitter'da bütün açıklamalarım çok net. Arka arkaya üç tane, dört tane tweet var. Her şey ortada. Kapalı bir şey yok. Bir ikincisi, bir de onun o üslubuna da cevap vermeyeceğim dedim. Halka havale ediyorum dedim, bitirdim, kapattım.

    Pekiyi bir soru daha. Konuşulduğu için soruyorum… "Yüksek promil" vb ifadelerle, o tweetleri atarken alkollü olduğunuzu ima eden yorumlar yapıldı. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?

    Sırrı Süreyya Önder
    © AA/ Ahmet İzgi
    HDP'li Önder: Hasip zihniyeti ancak tükürülecek değersizliktedir
    İsteyen istediği şeye bağlasın. İsteyen istediği şekilde bağlasın. Anladınız mı ne demek istediğimi. Kusura bakmasınlar, bu kadar basit değildir. Hiçbir şey bu kadar basit değildir. İşi o noktaya oturtmakla, ırkçılığa oturtmakla hiç kimse kendi durumunu kurtaramaz, o kadarını söyleyeyim.

    Pekiyi bu iş siyaseten nereye varır HDP açısından?

    Bilmiyorum. Ben şu anda dondurdum. Bilemiyorum.

    Kurultay?..

    Bilemiyorum. Benim tweetlerim açık. Onun dışında kimseye, herhangi bir yere de açıklama yapmadım. Size söylediğim şeyler de zaten tweetlerimde de var. Her şey bellidir.

    'DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA…'

    Öte yandan Kaplan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüp açıklama yapacağını belirtti.

    İlgili konular:

    MHP'den Kürt seçmen tepkisi: HDP bile Hasip Kaplan'ı kınıyor
    'Sırrı Süreyya Önder ile Hasip Kaplan arasında geçmişe dayanan bir sorun var'
    Etiketler:
    HDP, Murat Çelik, Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Fakir kebabı
    'Fakir kebabı'nın iştah kabartan yükselişi
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam