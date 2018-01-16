Bahçeli: Afrin'e girmek helali hakkımızdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde konuşulan olası bir Afrin operasyonunun 'Türkiye'nin helali hakkı' olduğunu söyledi. MHP lideri, ABD'nin sınırda kurmayı planladığı 'Sınır Güvenlik Gücü' için de tepki gösterdi ve "Çizmeyi aşanlara eyvah dedirtecek güçteyiz" ifadesini kullandı.