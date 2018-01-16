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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık

    CHP'li Karabıyık: Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi, İnegöl'ü gözden mi çıkartacağız?

    © AA/ Şaban Kılıçcı
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İnegöl'ün il olmayı çoktan hak ettiğini söylerken bu adımın siyasi bir çıkar için istendiğini söyleyenlere tepki gösterdi: "Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Biz İnegöl'ü gözden mi çıkartacağız. Ne yapacağız?"

    Şırnak - operasyon - sokağa çıkma yasağı
    © Fotoğraf: DHA
    Hakkari ve Şırnak il olarak kalıyor
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, partisi tarafından İnegöl'de düzenlenen 'İl Olmak İstiyoruz' konulu programa katıldı. 

    'İNEGÖL KENDİSİNİ İSPAT ETMİŞ BİR YER'

     Karabıyık, şöyle konuştu: 

    "İnegöl kendisini kesinlikle ispat etmiş, başarılı, sanayide ön planda, marka şehir olan bir yer. Yeni yapılan illerden bu kriterlerin çok daha altında kalan iller var. Ama İnegöl nüfusuyla, sanayisiyle ve en önemlisi bir ekonomist olarak önem verdiğim, milli gelire yarattığı katma değerle bunu kat kat hak eden bir yer. Ben İnegöl'e marka şehir demek isterim, marka ilçe değil. Bazı illerimizin bir tane bile markası yokken, İnegöl'ün mobilyası marka, köftesi marka, bir sürü marka olan çok üstün özellikleri var." 

    Karabıyık, seçim kazanmak için İnegöl'ü il yapmak istedikleri yönündeki eleştirilere de değinerek, amacının siyaset yapmak olmadığını ifade etti. 

    Tokat Kalesi
    © AA/ Ekber Türkoğlu
    81 ilin yarısı büyükşehir olacak
    'AK PARTİLİ VEKİLLER SÖYLESE DE DESTEK VERİRDİK, NİYE 82 PLAKA OLMASIN?'

    Bu konuda önerge verdikten sonra "İnegöl çıksın, daha iyi seçim kazanalım" şeklinde düşünceye sahip olduklarının söylendiğini hatırlatan Karabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü: 

    "Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Biz İnegöl'ü gözden mi çıkartacağız. Ne yapacağız? Burası il olduğu zaman biz burada örgütümüzü oluşturmayacak mıyız? Biz buradan yine vekil çıkartmaya çalışmayacak mıyız? Biz buraya yine en iyi şekilde hizmet vermek istemeyecek miyiz? Bunu düşünenler yanlış düşünüyor, tam aksini söylüyorum. Esas kriterleriyle, her şeyiyle il olmayı hak etmiş bir yere, siyasi çıkarlar ve  kaygılarla il olmasına engel olmak en önemli yanlıştır. Eğer aynı şekilde bugün burada AK Parti'nin sayın vekilleri İnegöl'ü il yapmak için gelip bir basın açıklaması yapıyor olsalardı, inanıyorum ki biz hepimiz koşa koşa gelirdik ve destek verirdik. Çünkü İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Niye 82 plaka olmasın?"

    Etiketler:
    CHP, Lale Karabıyık, İnegöl, Bursa
    Topluluk kurallarıTartışma
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