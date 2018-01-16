Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

Son 1 yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 4'ün üzerinde artarken, hem aylık hem yıllık bazda en yüksek artış Balıkesir'de yaşandı. Kiralar ise bir yılda yüzde 7 yükseldi. Kirada zam şampiyonu Aydın oldu.

Aralık ayında Türkiye genelinde konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 4.02 arttı. 'Reidin Emlak Endeksi'ne göre, en yüksek fiyat artışı yüzde 2.04 ile Balıkesir'de görüldü. Yıllık bazda da Balıkesir yüzde 26.9'luk artışla ilk sırada yer alırken, onu Giresun ve Edirne izledi.

© AFP 2018/ Arşiv Konut harcamasının üçte ikisini kira oluşturuyor

CNNTürk'ün aktardığı habere göre, İstanbul'un Anadolu yakasındaki markalı konut projelerinde fiyatlar yüzde 0.16, Avrupa yakasında ise yüzde 0.46 yükseldi. Yabancılara satış oranı ise 1 puan daha geriledi, toplam satışlar içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 3 oldu. Konut tiplerine göre alımlara bakıldığında en çok 3+1 konutlar tercih edildi.

Türkiye genelinde 68 şehrin kapsayan 'Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'ne göre, kiralar aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.16, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.19 arttı.

Kiraların yıllık bazda en fazla yükseldiği kent yüzde 22.57 ile Aydın olurken, onu Yozgat ve Zonguldak izledi.