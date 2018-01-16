Erdoğan'dan Kaftancıoğlu tepkisi: Resim ona ait değilse bile vandallığa sahip çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ait olduğunu söylediği bir fotoğraf ile ilgili "Yüzünde maske, elinde taş... Resim ona ait değilse bu vandallığa sahip çıktığını belli ediyor" dedi. Erdoğan, Kaftancıoğlu'nun eşine de tepki gösterirken "Domuzu nasıl yediğini anlatıyor" ifadesini kullandı.