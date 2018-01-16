Erdoğan: Afrin operasyonu Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası bir Afrin operasyonu ile ilgili olarak "Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada olası bir Afrin operasyonunun 'Suriyeli muhalif gruplarla yapılacağını' söyledi ve "Türkiye'ye gönül vermiş muhalifler bu operasyona katılacaktır" dedi.

'REJİM DE SICAK BAKMIYOR'

ABD'nin Suriye sınırında 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma çabasına tekrar tepki gösteren Erdoğan Rejim de böyle bir oluşuma sıcak bakmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'TRUMP'I ARAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Erdoğan, daha önceden açıkladığı ABD Başkanı Trump görüşmesi ile ilgili olarak "Aramayı düşünmüyorum, o bana dönüş yapacaktı" ifadesini kullandı.

'PUTİN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinin de devam ettiğini kaydetti.

MHP İLE İTTİFAKTA KÜRT SEÇMEN OYLARI

MHP ile partisinin yapacağı ittifakta Kürt seçmenden oy kaybı iddialarını da değerlendiren Erdoğan, "Millet bu oyunları bozacak" diye konuştu.

'AYM KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM'

Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını da "Açıklama yapmayacağım, arkadaşlar konuştu" ifadeleriyle değerlendirdi.