Özgür Gündem davasında gazetecilere hapis cezası

Gazeteciler Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran'ın yargılandığı Özgür Gündem davasında, beş gazeteciye toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği' kampanyasına katılan gazetecilerden Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, gazeteci Hüseyin Aykol'a 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 3 yıl 9 ay, Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran'a ise 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Beş gazeteciye toplamda 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.