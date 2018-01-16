Orgeneral Akar: YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşan Orgeneral Hulusi Akar, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır" ifadesini kullandı.

"DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir" diyen Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" diye konuştu.

Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu, Suriye-Türkiye sınırında ana unsurunu YPG'nin dahil olduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) oluşturacağı 30 bin kişilik 'sınır koruma gücü' kuracağını açıklamıştı.