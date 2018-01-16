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    İncirlik esnafı Mahmut Açar

    İncirlik esnafına göre ABD askerleri Adana'da çok sayıda Türk çocuğunu satın aldı

    © Fotoğraf: Hikmet Durgun
    Türkiye
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    Hikmet Durgun
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    Sputnik'e konuşan İncirlik esnafından Mahmut Açar, ABD'li askerlerin çocuk satın almasına tanık olduğunu söyleyen bir isim. Açar, kendi çocukları için ABD'li askerlerin yaptığı teklifi reddettiğini, ama 1980-95 arasında birçok yoksul ailenin bebeklerini ABD'lilere sattığını anlattı.

    İncirlik Üssü
    © AA/
    'Çok sayıda çocuk İncirlik'teki ABD askerlerine satıldı' iddiası
    Adana'da iki kardeşin küçük yaştayken İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li askerlere satıldıklarının ortaya çıkmasının ardından ABD'li askerlerin Adana genelinde birçok çocuğu parayla satın alıp götürdüğü iddia edildi. Sputnik'e konuşan İncirlik esnafından Mahmut Açar, ABD'li askerlerin kendi çocuklarını da satın almak istediğini, ancak vermediğini anlattı. Açar'a göre ABD'liler yoksul ailelerin 1-2 yaşındaki çocuklarını kolaylıkla satın alıp ülke dışına çıkarıyordu. 

    BAŞSAVCILIK, SOSYAL HİZMETLER DEVREDE

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ''İncirlik Hava Üssü’nde çalışan bazı ABD’li askerlerin yaygın olarak 1980-1990 yılları arasında para karşılığı bebek satın aldıkları ve yurt dışına götürdükleri yönünde iddiaların basın yayın organlarında haber olarak yer alması ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatılmıştır'' açıklamasının ardından Adana İl Sosyal Hizmet Müdürlüğü de İncirlik mahallesinde çocuğunu ABD'li askerlere para karşılığında satan ailelere ulaşmaya çalışıyor. Açar da Sputnik'e şunları anlattı:

    Bebek
    © AFP 2018/ Loic Venance
    İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına soruşturma

    'ÇOCUKLARINI SATANLAR UTANÇ İÇİNDE'

    "ABD'li askerler, İncirlik'te birçok aileden çocuk aldı. Kız çocukları da erkek çocukları da satın alındı. Çok sayıda çocuğun satıldığını biliyorum. ABD'li askerler benim kızım ve oğlumu da para karşılığı satın almak istediler. Ben bu teklifi kabul etmedim, 'çocuklarımı dünyaya değişmeyeceğimi' söyledim. Kızım bebekti, oğlum da çok küçüktü. Ben çocukların satılmasına çok şahit oldum. Çocuklarını veren aileleri iyi tanıyorum. Utanç verici bir durum olduğu için kimsenin adını vermek istemiyorum. Çocuklarını verenler de utanç içinde olduklarından ortaya çıkmıyorlar. Kimlikleri ortaya çıkarsa insanların yüzüne bakamazlar. Aileler çocuklarını sattıkları için çok pişmanlar. Ama artık bir şey yapamazlar, çocukları bulmaları mümkün değil."

    ABD'li askerlere evlatlık verilen kız kardeşler
    © Fotoğraf: DHA
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    'HER ŞEYİ YAPMIŞ OLABİLİRLER'

    Sözünü ettiği ABD'lilerin çocukları organ mafyasına da satmış olabileceğini öne süren Açar, "Bu çocukları satın alan kişiler her şeyi yapabilirler. Her türlü pisliği yapabilirler'' dedi. 

    'YAKIŞIKLI ERKEK ÇOCUKLARINI TERCİH EDİYORLARDI'

    ''ABD'li askerler genelde yakışıklı erkek çocukların tercih ediyorlardı" izlenimini aktaran Açar, 1980-95 arasında ABD'li askerlerin İncirlik'te halkla iç içe yaşadıklarını anlattı. ''Eskiden İncirlik üssüne giriş çıkışlar çok kolaydı. ABD'li askerler istediği kişiyi üssün içine sokabiliyordu. Çocukları kargo uçağıyla götürüyorlardı. Kimse onları denetlemiyordu'' diyen Açar, şöyle devam etti:

    Linda Stuart Specht
    © Fotoğraf: DHA
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    YÜKSEK PARA TEKLİF ETTİLER, YOKSUL AİLELER KABUL ETTİ

    "ABD'li askerler daha önce İncirlik kasabasında halkla iç içe yaşadıkları için çok rahat bir şekilde çocukları görebiliyorlardı. Genelde 1-2 yaşındaki çocukları satın alıyorlardı. Bebekken alıyorlardı. Neden satın alıyor olabilirler, belki dinlerini değiştirmek ya da Türkiye'ye karşı kullanmak için… Ailelere yüksek paralar ödediler. Maddi durumu iyi olmayan aileleri tercih ediyorlardı. Maddi durumu iyi olmayanlar da kabul ediyordu. Buradaki amaç çocukları hemen satın almaktı.''

     

     

     

     

    Etiketler:
    evlatlık, çocuk satın almak, Mahmut Açar, İncirlik, Adana
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