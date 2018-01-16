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    Bilal Erdoğan

    Kılıçdaroğlu ile Bilal Erdoğan uzlaşmadı

    © AA/ Şebnem Coşkun
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a 'basın yoluyla alenen hakaret' iddiasıyla yargılandığı davada, taraflar uzlaşmadı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin Ankara'da talimatla alınmasına karar verdi.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilal Erdoğan'a ‘basın yoluyla alenen hakaret' ettiği iddiasıyla yargılandığı davadaki uzlaştırma girişimi başarısız oldu. Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız katıldı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu’ndan kendisine dava açan Bilal Erdoğan’a: Senin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz
    Hakim, uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderilen dosyayla ilgili yazı cevabının geldiğini belirterek, tarafların uzlaşmadıklarının bildirildiğini tutanağa geçirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yasama dokunulmazlığını düzenleyen Anayasa'nın 83/1 madesi kapsamında değerlendirme yapılarak davanın düşürülmesini istediklerini belirterek, bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasına gerek olmadığını iddia ettiklerini söyledi.

    Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın dava konusu beyanlarını, Meclis'te değil havaalanında söylediğini ve delillerin dosyada yer aldığını kaydetti. Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun cezalandırılmasını istedi. Hakim, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara nöbetçi asliye ceza mahkemesine talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

    NE OLMUŞTU?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Elif Öztürk
    Kılıçdaroğlu'na Bilal Erdoğan tebligatı
    Bilal Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı konuşmada kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu hakkında iddianame hazırlandı. Erdoğan'a 'basın yoluyla alenen hakaret ettiği' öne sürülen Kılıçdaroğlu hakkında 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

    Etiketler:
    Hakaret davası, Celal Çelik, Bilal Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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