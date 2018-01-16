Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp 700 bin euro' davasında karar

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili soruşturma sırasında kaybolan 700 bin euro ile ilgili dava sonuçlandı. 3 hakimin değiştiği ve 8.5 yıl süren davada mahkeme, 6'sı polis 8 sanığı 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı.

© AA/ Arşiv Münevver Karabulut cinayetindeki 700 bin euro zaman aşımına uğrayabilir

Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin euro'yu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen 3 site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 25. duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A.'yı 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı.

BİR SANIK BERAAT ETTİ

© Fotoğraf: DHA Münevver Karabulut cinayetindeki kayıp parada FETÖ iddiası

Mahkeme sanıklar U.Y. ve Y.P.'nin 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan da 6'şar bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme 8 sanığa verilen para cezasını ertelemedi.

Sanık R.İ.'nin ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan beraatine karar verdi.

Karar sonrası açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cezayı az bulduklarını ifade ederek, istinaf mahkemelerine başvuracağını söyledi.

CEM GARİPOĞLU, CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009'da öldüren Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009'da teslim olmuştu. 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.