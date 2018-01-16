HDP'li Tan'a 15 yıl hapis istemi

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Tan katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada esas hakkında mütalaa veren savcı, 7 yıl önce Tan'ın 4 farklı yerde katıldığı eylem, etkinlikler ve suçlamaları anımsattı.

Bu nedenle Tan'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' dışında 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından da yargılanması gerektiğini savunan savcı, iki suçtan cezasının ertelenmesini, 2 ayrı terörist cenazesine katıldığı gerekçesiyle de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tan'ın avukatı savcının mahkemeye sunduğu mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, esas hakkında savunma için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.