Afrin operasyonu öncesi tanklar sınıra konuşlandırıldı

Tank sevkiyatının gün boyu süreceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası bir Afrin operasyonunun Suriyeli muhaliflerle yapılacağını söylemişti. Erdoğan, operasyonla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı aramayı düşünmediğini ifade etmişti.
Öte yandan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 15 araçlık askeri konvoy, Gaziantep'e ulaştı.
Şanlıurfa'da konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep'ten geçerek Hatay istikametine hareket etti.
#Suriye sınırına askeri sevkiyat pic.twitter.com/ltPLvWVCYv— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 16, 2018
Güvenlik önlemleri altında götürülen konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.
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