İstanbul'a yeni metro hattı geliyor

Topbaş döneminde hazırlanan 76.9 km'lik projelerin ihale bedeli 12 milyar 859 milyon liraydı ve finansmanı için 925 milyon euro tutarında dış borçlanmaya gidilecekti. İnşaatlar başladıktan sonra iptal edilen ihaleler için cayma bedeli olarak şirketlere en az 1 milyar liralık tazminat ödeneceğini ve kamunun zarara uğratıldığını savunan İBB'nin CHP'li meclis üyeleri Taner Kazanoğlu ve Tarık Balyalı, Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
YENİ İHALE İLANI YAYINLANDI
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, 6 ihalenin ekonomik olmadığı gerekçesi ile iptal edilmesinden günler sonra İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, yeni bir ihale ilanı yayınladı.
"Belli istekliler arasında" düzenlenecek ihaleye konsorsiyumlar katılamayacak. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecek.
60 kilometrelik metro hattı projesi tasarımı için verilen süre 3 yıl olarak belirlendi. İBB yetkilileri, bu ihalenin iptal edilen 6 metro hattı ile ilgili olmadığını, yeni planlanan hatlar için bir ön çalışma olduğunu açıkladı.
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