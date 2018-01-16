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    Metro

    İstanbul'a yeni metro hattı geliyor

    © AA/
    Türkiye
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    Kadir Topbaş döneminde onaylanan ve yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın iptal ettiği 76.9 km'lik 6 metro hattı ihalesinin ardından İstanbul genelinde toplam 60 km'lik yeni metro hattı projesi için düğmeye basıldı.

    Metro - İstanbul
    metro.istanbul
    İstanbul'da 6 metro hattı ihalesine iptal
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içinde yapılan Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının ihalelerini ocak ayının başında iptal ettiğini duyurmuştu.

    Topbaş döneminde hazırlanan 76.9 km'lik projelerin ihale bedeli 12 milyar 859 milyon liraydı ve finansmanı için 925 milyon euro tutarında dış borçlanmaya gidilecekti. İnşaatlar başladıktan sonra iptal edilen ihaleler için cayma bedeli olarak şirketlere en az 1 milyar liralık tazminat ödeneceğini ve kamunun zarara uğratıldığını savunan İBB'nin CHP'li meclis üyeleri Taner Kazanoğlu ve Tarık Balyalı, Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

    YENİ İHALE İLANI YAYINLANDI

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, 6 ihalenin ekonomik olmadığı gerekçesi ile iptal edilmesinden günler sonra İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, yeni bir ihale ilanı yayınladı.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik/
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    İhale ilanına göre İstanbul genelinde 60 kilometrelik raylı sistem hattı ile istasyon ve depo sahası gibi yapıların tasarımı için danışmanlık hizmeti alınacak. İhale 29 Ocak günü gerçekleştirilecek.

    "Belli istekliler arasında" düzenlenecek ihaleye konsorsiyumlar katılamayacak. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecek.

    60 kilometrelik metro hattı projesi tasarımı için verilen süre 3 yıl olarak belirlendi. İBB yetkilileri, bu ihalenin iptal edilen 6 metro hattı ile ilgili olmadığını, yeni planlanan hatlar için bir ön çalışma olduğunu açıkladı.

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    Etiketler:
    ihale, metro, Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş, İstanbul
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