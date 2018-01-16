Başbakan Yıldırım: NATO'nun sınırlarını korumak terör gruplarına mı kaldı?

© AA/ Güven Yılmaz Yıldırım: ABD bu yanlıştan vazgeçmeli

Yıldırım, "NATO'nun sınırları, Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz" ifadelerini kullandıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

'NİYETİNİZİ AÇIKÇA ORTAYA KOYUN'

"Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor."