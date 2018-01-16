Kayıt
20:05 16 Ocak 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

    CHP'li Özel: İstanbul'u kaybedeceğini anlayanlar CHP'yi kendi seviyelerine çekmek istiyor

    © Fotoğraf: TBMM
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçimlerde İstanbul'u kaybedeceğini anlayanlar, İstanbul'a genç, dinamik kadın bir başkandan fevkalade rahatsız olanlar yaptıkları saldırılarla Cumhuriyet Halk Partisini kendi seviyelerine ve kendi alanlarına çekmek istemektedirler. Bu çırpınışlar beyhudedir" dedi.

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA/ Serhat Çağdaş
    Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum
    Mecliste düzenlediği basın toplantısında CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirilere yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özel, iktidarın gündem belirlemesi, muhalefetin de eleştirmesi gerektiğini belirterek, muhalefet ile iktidarın yer değiştirdiğini söyledi.

    CHP'nin hem İstanbul'da hem de Türkiye'de iktidara doğru büyük bir moralle ve umutla yürüdüğünü savunan Özel, "Yapılacak seçimlerde İstanbul'u kaybedeceğini anlayanlar, İstanbul'a genç, dinamik kadın bir başkandan fevkalade rahatsız olanlar yapmış oldukları saldırılarla Cumhuriyet Halk Partisini kendi seviyelerine ve kendi alanlarına çekmek istemektedirler. Bu çırpınışlar beyhudedir." değerlendirmesinde bulundu.

    Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda herhangi bir açıklama olmayacağını, gerekli açıklamanın il başkanlığı düzeyinde yapılacağını ifade etti.

    'MHP'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK, İŞİ SADECE HAKARETE DÖKTÜ'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi açılış ve temel atma töreni için geldiği Osmaniye'de yolda partililerce karşılandı.
    © AA/ Menderes Özat
    Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı'daki cani yapmadı
    Özel ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmasını tebessümle ve gururla izlediklerini söyledi.

    MHP'nin tabanına ulaşmak için bir hafta boyunca büyük gayret sarf ettiklerini, Bahçeli'nin ise grup toplantısında gereken her şeyi izleyenlerine ulaştırdığını ifade eden Özel, şunları söyledi: "MHP'de değişen bir şey yok. Artık Milliyetçi Hareket Partisi, sadece ve sadece işi hakarete döktü. Kendilerine karşı yapılan, bırakın küfrü, hakareti, ağır eleştiri sınırları içinde bile olmayan sadece 'MHP, AKP'ye selektör yakmıştır', 'MHP anahtarları teslim etmiştir', 'Milliyetçi Hareket Partisi kepenkleri indirmiştir', 'Milliyetçi Hareket Partisinin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan ise genel başkan adayı da mı o olacaktır?' gibi sorulara karşı hafta boyunca Sayın Bahçeli'nin ağzından onlarca hakaret, onlarca küfür duyduk. Eleştirilere küfürle yanıt verme bir siyasetin ve bir siyasinin tükendiğini göstermektedir. Kendi tabanında, kendi seçmenlerinde ciddi tepkilerle karşılaşan Milliyetçi Hareket Partisi çareyi bize hakaret etmekte değil, tabanını ikna etmekte aramalıdır."

    'ALAN ALDI, PEKİ SATAN NE SATTI?'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Güven Yılmaz
    Bahçeli: 2019'da Türkiye Cumhuriyeti için 3. bir dönem başlayacaktır
    Bahçeli'nin, "Alan almış, bu defter burada kapanmıştır" ifadesini kullandığını dile getiren Özel, Türkçe'de bu ifadenin "Alan almıştır, satan satmıştır" şeklinde yer aldığını belirtti. MHP'nin aday çıkarmadığını, AK Parti ile kayıtsız destek sağladığını söyleyen Özel, "Alan aldı, AK Parti istediğini aldı. Peki satan ne satmıştır? Bu sorulara cevap verilmesi gerekmektedir. 'Alan aldı, bu defter burada kapandı' diyor. Bu defter burada kapanmaz. Sizin 16 Nisan'daki tek adam rejimine geçiş hevesleriniz bütünlemeye kalmıştır. Bunun bütünlemesi sizin açınızdan yapılacak olan ilk seçimlerdir" diye konuştu.

    'CHP'YE SALDIRARAK KENDİLERİNE SİYASET DEVŞİREMEZLER'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin sözlerine karşı tek bir kelime söylemeyeceğini ve Bahçeli ile ilişki kurması gereken seviyede cevap vereceğini kaydeden Özel, "CHP'ye saldırarak kendilerine siyaset devşiremezler. Oyunu aldıkları ama şu anda oyuna getirdikleri için yüzlerine bakamadıkları işçisi, memuru, emeklisi ve tüm milliyetçiler, MHP'nin sevenleri, seçmenleri bu oyundan şikayetçidir." dedi.

    İlgili konular:

    TBMM Başkanı Kahraman ve oğlundan CHP'li Özel'e dava
    CHP'li Özel: Apartmana yönetici seçtik 4.5 saat sürdü, devleti yönetecek adama yetki veriyor, 30 dakika sürüyor
    CHP'li Özel: MHP geçen hafta hükümeti düşürmek istedi, şimdi AKP'nin adayını destekleyeceklerini duyurdu
    Etiketler:
    CHP, MHP, Devlet Bahçeli, Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Vietnam Savaşı arşiv karelerinde
    45 yıl önce son bulan Vietnam Savaşı arşiv karelerinde
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam