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    Sağlık Bakanı Recep Akdağ

    Akdağ: Türkiye bir salgının maalesef arifesinde

    © AA/ Zehra Melek Çat
    Türkiye
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    Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Batı dünyası bağımlılıkta büyük bir salgının pençesinde. Türkiye de böyle bir salgının maalesef arifesinde. Bu salgının başlangıcında el birliği yapmalıyız; iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplumumuzla, üniversitelerimizle topyekün bir mücadeleyi başlatmalıyız" dedi.

    Hap - uyuşturucu
    © AA/ Arşiv
    4 parti anlaştı: 'Uyuşturucu kullanımıyla mücadele' komisyonu kuruluyor
    TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar başkanlığında toplandı.  Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerinin de katıldığı toplantıda, Başbakan Yardımcısı Akdağ, AK Parti iktidarı döneminde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlattı.

    'TÜRKİYE GEÇİŞ HATTI'

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik ceza artırımına gidildiğini, gümrüklerde tedbirler alındığını, narko timler aracılığıyla sokaklardaki mücadelenin kuvvetlendirildiğini aktaran Akdağ, "Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'de Avrupa'da yakalanan toplam uyuşturucu miktarından daha fazla uyuşturucu yakalanmaya başlandı. Çünkü Türkiye bir geçiş hattı" dedi.

    'HER SİGARA İÇEN ELBETTE UYUŞTURUCU KULLANMIYOR, AMA HER UYUŞTURUCU KULLANAN SİGARA İÇMİŞ OLUYOR'

    Okul- zil- ders- öğrenci
    © AA/
    Uyuşturucu kullanan okul görevlisi tekrar kovuldu
    Akdağ, 2008 yılında başlayan sigara bağımlılığı ile mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Her sigara içen elbette uyuşturucu kullanmıyor. Ama hemen hemen her uyuşturucu kullanan sigara içmiş oluyor. Dolayısıyla sigara diğer zararlı alışkanlıklara geçişte bir basamak." değerlendirmesinde bulundu.

    'BATI DÜNYASININ ÇARESİZLİK İÇİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ'

    Tüm dünyanın bağımlılıkla mücadale konusunda çalışmalar yürüttüğünü, bunları da yakından izlediklerini ifade eden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Batı dünyası bağımlılıkta büyük bir salgının pençesinde. Özellikle uyuşturucu konusunda ve son yıllarda gelişen teknolojinin uygunsuz kullanımı konusunda, gerçekten yer yer batı dünyasının çaresizlik içine düştüğünü görüyoruz. Türkiye de böyle bir salgının maalesef arifesinde. Hızlı şehirleşme, yaşam biçimlerinin değişmesi, internet yoluyla dünyadaki her şeyden kolay haberden olma, bunların olumlu taraflarının yanı sıra böyle bir salgına da sebep olabilecek olumsuzluklarının olabileceğini biliyoruz. Onun için bu salgının başlangıcında el birliği yapmalıyız; iktidarıyla, muhalefetiyle. Elbette sadece TBMM ve hükümet anlamında değil, sivil toplumumuzla, üniversitelerimizle topyekün bir mücadeleyi başlatmalıyız."

    'ATIK SULARDA UYUŞTURUCU TAKİBİ YAPACAĞIZ'

    Patlıcan
    © AA/
    18 kilo uyuşturucu ile yakalanan polisten patlıcan ve biberli savunma
    Yüksek Kurulun eylem planlarını kısım kısım hazırladığını aktaran Akdağ, uyuşturucu ile tütünle mücadele eylem planlarının hemen hemen hazır olduğunu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili olarak ise biraz daha çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Akdağ, "Bu yeni eylem planlarında gösterge kısmına çok önem veriyoruz. Yaptıklarımızın sonuçlarını nasıl takip edeceğiz? Mesela atık sularda uyuşturucu takibi yapacağız. Adana ve İstanbul'da çok başarılı projelerle atık sularda, Avrupa'nın bazı şehirlerinde yapıldığı gibi, uyuşturucu takibi yapmaya başlandı. Ama bunlar projeydi. Bu projeler, bizim himayemize alındı Başbakanlık olarak. Süratle geliştireceğiz ve Türkiye'nin bütün riskli illerinde 2018 yılı içinde atık sularda takibe başlayacağız. Nihai olarak gerek talebi gerek arzı azaltma konusunda yapacağımız çalışmaları bu şekilde takip etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.  

    'ŞU ÖLÇÜDE ARTTI DEMEMİZ YANLIŞ OLUR, ÇÜNKÜ ELİMİZDE 2011'DEN BU YANA TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ İÇİNE ALAN BİR ARAŞTIRMA YOK'

    HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in, uyuşturucu kullanımındaki artışa ilişkin veriler ve başlama yaşıyla ilgili bir sorusuna yanıt veren Akdağ, "Artışla ilgili 'Şu ölçüde arttı' diye kamuoyuna bilgi vermemiz yanlış olur. Neden? İçişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin 2011 yılında yaptığı bir genel araştırma dışında elimizde bütün Türkiye örneğini içine alan bir araştırma yok" değerlendirmesinde bulundu.

    Uyuşturucu baronu Abdullah Baybaşin
    © AA/ Arşiv
    Uyuşturucu baronu Baybaşin serbest bırakıldı
    Akdağ, lise ve üniversite çağı ile diğer yaş gruplarında kullanım yaygınlığını tespit etmek için araştırmalar yürüttüklerini bildirerek, bu çalışmaların gelecek ay ya da Mart ayında ellerine geçmiş olmasını beklediklerini dile getirdi.

    Bu araştırmaların özellikle okul çağındakiler için Avrupa ve Amerika'daki örneklerinden daha sık tekrar edileceğini anlatan Akdağ, "Dolayısıyla 'Şu kadar arttı' ya da 'artmadı' demek bilimsel ve gerçekçi olmaz. Biz bu senenin başında bu sıklıkları belirlemiş olacağız ve ondan sonra çok yakından takip edeceğiz. Yani bu senenin başında durumumuzu tam göreceğiz, bundan sonra da yakından takip edeceğiz." dedi.

    Recep Akdağ'ın konuşmasının ardından komisyon toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.

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    Etiketler:
    uyuşturucu bağımlılığı, Recep Akdağ, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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