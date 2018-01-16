Akdağ: Türkiye bir salgının maalesef arifesinde

'TÜRKİYE GEÇİŞ HATTI'
Uyuşturucu satıcılarına yönelik ceza artırımına gidildiğini, gümrüklerde tedbirler alındığını, narko timler aracılığıyla sokaklardaki mücadelenin kuvvetlendirildiğini aktaran Akdağ, "Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'de Avrupa'da yakalanan toplam uyuşturucu miktarından daha fazla uyuşturucu yakalanmaya başlandı. Çünkü Türkiye bir geçiş hattı" dedi.
'HER SİGARA İÇEN ELBETTE UYUŞTURUCU KULLANMIYOR, AMA HER UYUŞTURUCU KULLANAN SİGARA İÇMİŞ OLUYOR'
'BATI DÜNYASININ ÇARESİZLİK İÇİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ'
Tüm dünyanın bağımlılıkla mücadale konusunda çalışmalar yürüttüğünü, bunları da yakından izlediklerini ifade eden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Batı dünyası bağımlılıkta büyük bir salgının pençesinde. Özellikle uyuşturucu konusunda ve son yıllarda gelişen teknolojinin uygunsuz kullanımı konusunda, gerçekten yer yer batı dünyasının çaresizlik içine düştüğünü görüyoruz. Türkiye de böyle bir salgının maalesef arifesinde. Hızlı şehirleşme, yaşam biçimlerinin değişmesi, internet yoluyla dünyadaki her şeyden kolay haberden olma, bunların olumlu taraflarının yanı sıra böyle bir salgına da sebep olabilecek olumsuzluklarının olabileceğini biliyoruz. Onun için bu salgının başlangıcında el birliği yapmalıyız; iktidarıyla, muhalefetiyle. Elbette sadece TBMM ve hükümet anlamında değil, sivil toplumumuzla, üniversitelerimizle topyekün bir mücadeleyi başlatmalıyız."
'ATIK SULARDA UYUŞTURUCU TAKİBİ YAPACAĞIZ'
'ŞU ÖLÇÜDE ARTTI DEMEMİZ YANLIŞ OLUR, ÇÜNKÜ ELİMİZDE 2011'DEN BU YANA TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ İÇİNE ALAN BİR ARAŞTIRMA YOK'
HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in, uyuşturucu kullanımındaki artışa ilişkin veriler ve başlama yaşıyla ilgili bir sorusuna yanıt veren Akdağ, "Artışla ilgili 'Şu ölçüde arttı' diye kamuoyuna bilgi vermemiz yanlış olur. Neden? İçişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin 2011 yılında yaptığı bir genel araştırma dışında elimizde bütün Türkiye örneğini içine alan bir araştırma yok" değerlendirmesinde bulundu.
Bu araştırmaların özellikle okul çağındakiler için Avrupa ve Amerika'daki örneklerinden daha sık tekrar edileceğini anlatan Akdağ, "Dolayısıyla 'Şu kadar arttı' ya da 'artmadı' demek bilimsel ve gerçekçi olmaz. Biz bu senenin başında bu sıklıkları belirlemiş olacağız ve ondan sonra çok yakından takip edeceğiz. Yani bu senenin başında durumumuzu tam göreceğiz, bundan sonra da yakından takip edeceğiz." dedi.
Recep Akdağ'ın konuşmasının ardından komisyon toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.
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