Yıldırım'dan taşeron açıklaması: Hazine KİT'lere kadro verecek

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Buradaki (KİT'ler) çalışanların devlet merkezi birimlerdeki memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. Bu yüzden bunlara yönelik çözümü, şöyle düşünüyoruz. Bu KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine, bunlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında. Bu kadrolara da uzun süredir bu KİT'lerde hizmet eden, taşeron diye tabir ettiğimiz vasıflı elemanlar istihdam edilecek" dedi.

'MONTRÖ BOĞAZLARI İLGİLENDİRİYOR'

Yıldırım, bir gazetecinin sorusuna Montrö Boğazlar Sözleşmesine ilişkin sorusun üzerine de:

"(Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilişkilendirilmesi) Montrö, boğazları ilgilendiriyor. Tamamen boğazlardaki geçiş, gemi trafiği rejimini düzenleyen bir anlaşma. 1936'da yapılmış ve bütün boğazlardaki giriş, çıkışları, ticari gemileri, diğer gemileri kapsayan bir anlaşma. Kanal İstanbul ise yeniden yapay olarak oluşturucak bir su yolu. Dolayısıyla buranın hiçbir şekilde Montrö ile ilişkilendirilmesi mümkün değil" dedi.