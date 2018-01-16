AK Parti İstanbul Milletvekili Çonkar yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG güdümlü "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) komutasında faaliyet gösterecek "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonun (DMUK) son günlerde PYD/YPG ile çalıştığı yönündeki haberleri endişeyle ve esefle takip ettiklerini belirtti.

'TÜM TOPLANTILARDA VE İKİLİ GÖRÜŞMELERDE DEFELARCA İLETTİK'

NATO PA Türk Delegasyonu olarak katıldıkları tüm toplantılarda ve ikili görüşmelerinde ABD'li ve diğer Müttefik ülkelerden muhataplarına PYD/YPG terör örgütüyle yapılan iş birliğinin büyük bir hata olduğunu ve bunun müttefik dayanışmasıyla asla bağdaşmadığını defalarca ilettiklerini kaydeden Çonkar, PYD/YPG'ye verilen desteğin NATO değerleri ile uyuşmadığını, bölgedeki terör ve istikrarsızlık ortamına çözüm olmayacağını, Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vereceğini vurguladıklarını bildirdi. Çonkar şöyle devam etti:

'NASIL ALINDIĞI BELLİ OLMAYAN BU KARARLA…'

"DMUK kararı olduğu belirtilmekle birlikte, nasıl alındığı belli olmayan ve DMUK'un üyesi sıfatıyla Türkiye'yle danışılmayan bu kararla ABD‘nin PKK

uzantısı PYD/YPG'yi bölgede kalıcı hale getirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu durum, ABD'li muhataplarımızın bugüne kadar tarafımıza ilettiği ve mütemadiyen reddettiğimiz, terör örgütü PYD/YPG'yle iş birliğinin sadece DEAŞ'la mücadele kapsamında olduğu ve mücadele sonunda iş birliğinin sonlandırılacağı yönündeki söylemlerinin dahi samimi olmadığını ortaya koymaktadır.

'NATO'YA TEHDİT TEŞKİL EDECEĞİ AŞIKARDIR'

ABD'nin taahhüt ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesinin ve bu çerçevede PYD/YPG komutasında sözde ‘Suriye Sınır Güvenlik Gücü' oluşturulmasının, aynı zamanda NATO'nun da sınırını oluşturan güneydoğu sınırlarımızın ötesinde hem ülkemizin ulusal güvenliğine hem de bu itibarla NATO'ya tehdit teşkil edeceği aşikardır.

'TÜRKİYE HER TÜRLÜ TEHDİDİ BERTARAF ETME KARARLILIĞINDA'

Karar vericileri Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere tamiri mümkün olmayan zararlar vermeden bu adımdan derhal vazgeçmeye çağırıyor, bu vesileyle Türkiye'nin, ulusal güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme kararlılığının ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığının altını bir kez daha çiziyorum. "