'TÜM TOPLANTILARDA VE İKİLİ GÖRÜŞMELERDE DEFELARCA İLETTİK'
NATO PA Türk Delegasyonu olarak katıldıkları tüm toplantılarda ve ikili görüşmelerinde ABD'li ve diğer Müttefik ülkelerden muhataplarına PYD/YPG terör örgütüyle yapılan iş birliğinin büyük bir hata olduğunu ve bunun müttefik dayanışmasıyla asla bağdaşmadığını defalarca ilettiklerini kaydeden Çonkar, PYD/YPG'ye verilen desteğin NATO değerleri ile uyuşmadığını, bölgedeki terör ve istikrarsızlık ortamına çözüm olmayacağını, Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vereceğini vurguladıklarını bildirdi. Çonkar şöyle devam etti:
'NASIL ALINDIĞI BELLİ OLMAYAN BU KARARLA…'
"DMUK kararı olduğu belirtilmekle birlikte, nasıl alındığı belli olmayan ve DMUK'un üyesi sıfatıyla Türkiye'yle danışılmayan bu kararla ABD‘nin PKK
uzantısı PYD/YPG'yi bölgede kalıcı hale getirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu durum, ABD'li muhataplarımızın bugüne kadar tarafımıza ilettiği ve mütemadiyen reddettiğimiz, terör örgütü PYD/YPG'yle iş birliğinin sadece DEAŞ'la mücadele kapsamında olduğu ve mücadele sonunda iş birliğinin sonlandırılacağı yönündeki söylemlerinin dahi samimi olmadığını ortaya koymaktadır.
'NATO'YA TEHDİT TEŞKİL EDECEĞİ AŞIKARDIR'
'TÜRKİYE HER TÜRLÜ TEHDİDİ BERTARAF ETME KARARLILIĞINDA'
Karar vericileri Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere tamiri mümkün olmayan zararlar vermeden bu adımdan derhal vazgeçmeye çağırıyor, bu vesileyle Türkiye'nin, ulusal güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme kararlılığının ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığının altını bir kez daha çiziyorum. "
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