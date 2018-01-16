Akar, NATO toplantısında ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Brüksel'de katıldığı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'nin yanı sıra Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya'nın genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.
© REUTERS/ Rodi Said
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, dün başlayan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.
GÜNEYDOĞU AVRUPA, AFGANİSTAN, UKRAYNA, GÜRCİSTAN VE IRAK GÖRÜŞÜLDÜ
Orgeneral Akar, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve sırasıyla Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Toplantı yarın sona erecek.
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