ABD’nin YPG’ye sağladığı hava savunma füzeleri Türkiye için nasıl bir tehlike taşıyor?

ABD’nin YPG’ye taşınabilir hava savunma füzelerini sağlayarak 2005 yılında Bratislava’da Rusya’yla imzaladığı anlaşmayı ihlal etmiş olduğunu dile getiren Moskova Devlet Üniversitesi Askeri ve Siyasi Çalışmalar Merkezi’nden Vladimir Korovin, anlaşmanın teröre karşı ortak mücadeleyle doğrudan ilgisi olduğunu kaydetti.

'ABD BİR KEZ DAHA PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇTI'

Uzman, “Eğer gerçekten de Suriyeli Kürtlere bu füzeler verildiyse bu ABD’nin bir kez daha imza attığı anlaşmayı ihlal ettiği anlamına geliyor. ABD bir kez daha Pandora’nın kutusunu açmış durumda. Bu çok üzücü” dedi.

MANPAD füzelerinin 5 bin 500 metre yüksekliğe varabildiği ve 5-6 kilometre menzile sahip olduğuna dikkat çeken Rus uzman, Suriye’deki Rus uçakların, YPG’nin kontrolündeki bölgelerde uçuş yapmadığını kaydederek, “Söz konusu Türkiye ile sınırı olan bölge. Bu durumda Türkler, YPG’ye karşı kara ve hava harekatı başlatırsa zor bir durumla karşı karşıya kalacak. Türk uçak ve helikopterler bu MANPAD’ın etki alanında kendini bulabilecek” ifadelerini kullandı.