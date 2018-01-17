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    4 Kasım 2016'da gözaltına alınarak tutuklanan Selahattin Demirtaş Edirne F Tipi Cezaevi'nde, Figen Yüksekdağ ise Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu.

    Ankara Valiliği, Demirtaş'ın duruşması öncesi destek amaçlı eylemleri yasakladı

    © AFP 2018/ ADEM ALTAN
    Türkiye
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    Ankara Valiliği'nce, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yarın Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşecek duruşmalarına destek amaçlı toplanma çağrısı yapıldığı bilgisi edinildiği belirtilerek, kent genelinde umuma açık alanlarda her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

    Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın saat 14.00'de Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde ve ilk duruşmanın ardından Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmasının görüleceği belirtildi.

    'TOPLANMA ÇAĞRILARINA İLİŞKİN BİLGİLER ELDE EDİLDİ'

    Selahattin Demirtaş
    © AA/ Emin Sansar
    Demirtaş'ın duruşmalarının yeri 'güvenlik' gerekçesiyle değiştirildi
    Açıklamada, her iki duruşmaya da katılacağı değerlendirilen Selahattin Demirtaş'a destek amaçlı müzahir kesimlerce duruşmalara katılma, toplanma çağrısında bulunulduğuna ilişkin bilgilerin elde edildiği aktarıldı.

    'TERÖR ÖRGÜTLERİNCE SUİSTİMAL EDİLEREK…'

    Konu ile ilgili olarak Sincan Cezaevi ve Adliyesi Kampüsü ile Ankara Adliyesi önü ve çevresinde bir araya gelenlerden oluşturulacak topluluğun "bazı terör örgütlerince suiistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapabileceği, böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği" ifadelerine yer verildi.

    2935 SAYILI OHAL KANUNU'NUN 11. MADDESİ

    Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    Demirtaş: Adaylığım için imza kampanyası yapmak doğru değil
    "Yarın başta Sincan Cezaevi ve Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemler, etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin k ve m bendi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

    'YASAL İŞLEM YAPILACAK'

    Açıklamada, emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ise fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Olağanüstü Hal Kanunu, İl İdaresi Kanunu hükümleri ile Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı bildirildi.

    Etiketler:
    HDP, Ankara Valiliği, Selahattin Demirtaş, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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