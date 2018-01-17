Erdoğan'dan MHP açılımı

AK Parti ile MHP arasında seçimler için ittifak görüşmeleri sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da il gezilerinde MHP seçmeninin yoğun olduğu yerlere ağırlık verecek.

AK Parti ile MHP arasında 16 Nisan referandumundan önce başlayan ittifak çalışmaları, 2019 için hız kazanarak devam ediyor. Buna göre Erdoğan'ın MHP seçmeninin yoğun olduğu bölgelere ziyaret etmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugüne kadar partisinin 17 il kongresine katıldı.

Erdoğan'ın bu ittifak çerçevesinde MHP oylarının yüksek olduğu Uşak ve Kütahya il kongrelerine katılması planlanıyor.

Erdoğan’ın MHP’ye yüksek oy çıkan İç Ege ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki 20’ye yakın ili ziyaret etmesi öngörülüyor.