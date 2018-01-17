AK Parti ve MHP ittifakı için Avrupa gözlemi

© AFP 2018/ BURHAN OZBILICI Erdoğan'dan MHP açılımı

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, MHP ile ortak yürütülecek ittifak düzenlemelerine ilişkin AK Parti’de oluşturulan komisyonun başkanı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un verdiği bilgiye göre, İtalya, İspanya, Romanya, Finlandiya başta olmak üzere Avrupa’daki ittifak modelleri incelenecek. Şentop, “Avrupa’da da dünyada da örnekleri var. Avrupa’da bunu uygulayan ülkeleri inceleyip uygun bir model geliştireceğiz” dedi.

Meclis dışından aday gösterileceklere ilişkin 100.000 imzanın nerede ve nasıl toplanacağına ilişkin de farklı seçenekler üzerinde duruluyor. Bu imzaların noter onaylı olması öne çıkarken, imzaların ilçe seçim kurulları aracılığıyla toplanması da gündemde. Noter seçeneğinin tercih edilmesi halinde bu iş için gerekli olan noter ücretinin makul bir seviyeye çekilebileceği belirtiliyor. 100.000 imzanın elektronik imzayla toplanması da seçenekler arasında.

Öte yandan AK Parti ve MHP’de oluşturulan komisyonların ilk toplantıyı perşembe günü yapması bekleniyor.