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    Hasankeyf

    AYM, Hasankeyf'in yok edilmesine vize verdi

    © AFP 2018/ STR
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin 6663 sayılı Torba Yasa’nın iptal istemini reddederken, 12.000 yıllık geçmişi bulunan, UNESCO’nun 10 kriterinden 9’unu yerine getiren Hasankeyf’i su altında bırakacak düzenlenmeye vize verdi.

    Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, AYM'nin kararı doğrultusunda Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf’teki yerleşim alanı daha üst bölgelere taşınacak. Taşınmaz tarihi eserler su altında kalacak. 

    Hasankeyf
    © AFP 2018/ STR
    Hasankeyf’te 600 ev boşaltılacak
    AYM kararında şöyle denildi: 

    “Mevcut ilçe merkezinin (Hasankeyf) su altında kalmasına sebep olacak Ilısu Barajı ve HES yapımının Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülmüş ise de bu yapım işinin, dava konusu kural tarafından öngörülen bir husus olmaması nedeniyle bu kapsamda denetime konu yapılabilmesi mümkün değildir. Belirlenen ilçe merkezi (Hasankeyf) ve belediye sınırlarının yöresel gereksinimlere uygun olup olmadığı, kamu yararını gerçekleştirip gerçekleştirmediği bir siyasi tercih sorunu olarak kanun koyucunun takdirinde bulunduğundan bu husus, yerindelik denetimi kapsamında olup anayasa yargısının denetiminin konusu dışında kalmaktadır.” 

    ESNAFLAR DÜKKANLARINI BOŞALTMAK İSTEMİYOR

    Zeynel Bey Türbesi
    © Fotoğraf: DHA
    Hasankeyf'teki tarihi türbe taşınıyor
    Evrnesel'in haberine göre de Ilısu Barajı yapımı bittiğinde sular altında kalacak olan tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Hasankeyf'te şehri taşıma çalışmalarına tepkiler devam ediyor. Birçok iş yerinin olduğu kale yolundaki çarşının 17 Ocak tarihine kadar boşaltılması için gönderilen tebligata tepki gösteren esnaf, dükkanlarını boşaltmak istemiyor.

    8 YAPI DAHA TAŞINACAK

    Ilısu Barajı bittiğinde sular altında kalacak Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yerinden kaldırılarak yeni yerleşim yerindeki kültürel park alanına taşınan 550 yıllık Zeynel Bey türbesinin ardından 8 tarihi yapının daha aynı yöntemle taşınması planlanıyor. Aralarında Artuklu Hamamı, Ortakapı, El-Rızk Camii, Süleymanhan ve Kızlar Camii gibi eserlerin bulunduğu tarihi yapıların taşıma işlemleri esnasında rahat bir çalışma alanı oluşturmak isteyen DSİ kale yolunda bulunan ve birçok iş yerinin kamulaştırılmadığı iddia edilen çarşıyı boşaltmak istiyor.

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    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP, Hasankeyf, Batman
    Topluluk kurallarıTartışma
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