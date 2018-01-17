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    Cam filmi

    Bakan Özlü'den cam filmi açıklaması

    © AA/ Arşiv
    Türkiye
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    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi kullanımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti ve yasağın kaldırılmasından yana olduklarını açıkladı.

    Cam filmi
    © AA/ Arşiv
    Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu
    Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Özlü, şunları kaydetti:

    “Taşıt camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları (cam filmi) yapıştırılması, 18 Temmuz 1997 tarihinden beri yasaklı bulunmaktadır. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik’te (AİTM) 26 Ekim 2016’da yapılan düzenleme bahse konu durumu etkilemediğinden cam filmi yasağı, ilgili mevzuat gereği halen devam etmektedir. 

    TERÖR SALDIRISINDAN MECBURİYET

    Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Bununla birlikte, gerçekleştirilen terör saldırılarında cam filmi uygulanmış araçların etkin bir terör unsuru olarak kullanılması, yaşanan can kayıpları ve bu meselenin Emniyet Genel Müdürlüğü açısından denetim güçlüğü yaratması; söz konusu düzenlemenin başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kuramlarınca tekrar gözden geçirilmesi mecburiyetini doğurmuştur.

    cam filmi
    © AA/
    Rize cam filmi yasağına uymayacak
    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasındaki görüş alışverişine ve ortak teknik çalışmalara halen devam edilmektedir.

    cam filmi
    © AA/
    Hükümetten cam filmi açıklaması
    HİÇBİR ZAMAN SERBEST BIRAKILMADI

    Cam filmi ile ilgili trafik denetimlerine ve cezai işlemlere yasal dayanak oluşturan, trafikteki tüm araçları kapsayan ve İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin söz konusu maddesi ülkemizde öncelikle uygulanmakta olup, anılan madde gereğince araçlarda cam filmi uygulaması hiçbir zaman serbest olmamıştır. Ayrıca 21 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan AİTM yönetmeliğinde de cam filmiyle ilgili doğrudan söz konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen mevzuat ve uygulamalarının esas alınması gerekmektedir.”


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    Etiketler:
    Cam filmi, Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, Faruk Özlü, Türkiye
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