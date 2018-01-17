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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenen ‘’Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Dışişleri Bakanları Zirvesi’’ne katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Çavuşoğlu: Tillerson'a 'Çok ciddi karşılığı olur' dedim

    © AA/ Cem Özdel
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'a ile yaptığı görüşmede Suriye sınırında 'Sınır Güvenlik Gücü' adı altında bir ordu kurulmasının 'çok ciddi karşılığı olacağını' söylediğini aktardı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson (Arşiv)
    © AA/ Abdülhamid Hoşbaş
    Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü
    Bakan Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Kuzey Kore konulu Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

    Çavuşoğlu, Tillerson ile görüşmesinde ABD'nin YPG'ye desteği ve  Fetullah Gülen'in iade edilmemesi gibi iki sorunun ilişkilere zarar verdiğini anlattığını belirttiğini söyledi.

    'GERİ DÖNÜLMEZ BİR SÜRECE GİREBİLİR'

    "Bu iki sorunun yanı sıra bu durumun çok ciddi vahim bir durum olduğunu ve ilişkilerimizi ciddi şekilde tehlikeye sokacak bir adım olduğunu ve geri dönülmez bir sürece girebileceğimizi (Tillerson'a) açık bir şekilde söyledim" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Tillerson'ın 'gazetelerde çıkan haberlere itimat edilmemesi gerektiğini söylediğini' aktardı.

    MANPAD
    © AFP 2018/ MAHMOUD TAHA
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    'O NOKTAYA GİDERSE…'

    Çavuşoğlu ise Tillerson'a, bunların sadece gazete haberleri olmadığını, bazı Amerikalı komutanların ifadeleri olduğunu hatırlattığını söyleyerek, "Biz ilişkilerimizin o noktalara gitmesini arzu etmeyiz. Ancak o noktaya giderse çok ciddi karşılığı da olur dedim" yorumunu yaptı.

    'AFRİN'LE SINIRLI KALMAZ'

    Türkiye'nin Afrin'e yönelik muhtemel operasyonuyla ilgili de muhataplarıyla konuştuğunu kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

    Darbasiyah ABD YPG
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    ABD Dışişleri Sözcüsü'nden 'YPG ordusu' açıklaması: Suriye'nin iç meselesi
    "Afrin'de bulunan YPG/PKK teröristlerinin hem İdlib'deki gözlemcilerimize, hem Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize, hem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına yönelik hem de Türkiye'ye yönelik saldırılarına karşılık vereceğimizi ve karşımıza kimsenin çıkmaması gerektiğini söyledik. YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var."

    'VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'

    ABD'nin daha önceki "YPG stratejik ortağımız değil, sadece IŞİD'le mücadele için işbirliği yaptık" açıklamasını hatırlatan Çavuşoğlu, "Madem stratejik ortağınız değil, bu desteğinizi sonlandırın, verdiğiniz silahları geri alın. Hatta seri numaralarını aldıklarını ve bu silahları toplayacaklarını söylemişlerdi. Ancak bizim şüpheci olmamız için çok sebebimiz var. Münbiç'te verilen söz tutulmadı. Rakka'da bize ve Batı Avrupa ülkelerine verilen söz tutulmadı" şeklinde konuştu.

    ABD'li askerler YPG'yle birlikte sınır nöbetinde
    © REUTERS/ Rodi Said
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    Çavuşoğlu ayrıca dün akşam ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de Suriye konusunu konuştuklarını, hem muhtemel sınır birlikleri hem de Türkiye'nin Afrin'e düzenleyeceği operasyonu ele aldıklarını kaydetti.

    'MATTİS 'HABERLERE İNANMAYIN' DEDİ'

    Çavuşoğlu, Mattis ile görüşmesine ilişkin, "Dün akşam yemekte olası kuzey ordusu oluşturulma konusunu konuştuk. Kendisi bu konudaki haberlere inanmamamızı ve bu konuyu bizzat takip ettiğini söyledi" dedi.

    Bakan Mattis'in Türkiye'yi seven ve önemini anlayan bir kişi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, olası bir sınır güvenliği gücüne ilişkin, "Ben kendisine böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkilerinin geri dönülmez bir şekilde zarar göreceğini, hasar göreceğini net bir şekilde anlattım. Mattis de Kanada'ya gelirken bile bu konuyu yakından takip ettiğini, bundan sonra da edeceğini ve bizimle de temas içinde olacağını söyledi" değerlendirmesini yaptı.

    ABD içinde farklı kurumlar arasında farklı bazı açıklamaların yapıldığını gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, konuyla ilgili daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın da sözlerinin 'havada kaldığını' ifade etti.

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    Etiketler:
    Sınır Güvenlik Gücü, Rex Tillerson, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, ABD, Türkiye
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