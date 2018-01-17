Selvi: Erdoğan, psikolojik savaş yürütüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle son 1 haftadır Afrin ile yaptığı açıklamalar ile bölgede önemli bir hareketlilik yaşandığını, bunun bir 'psikolojik savaş' olduğunu yazdı.

© AP Photo/ Karim Kadim Koalisyon sözcüsü Dillon: ABD'nin gündeminde Afrin yok

ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon’un, “Afrin, koalisyonun operasyon alanı içinde değil” açıklaması, Pentegon’un Afrin operasyonuna yeşil ışığı olarak değerlendirildi. Ama asıl önemli görüşme Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından, NATO zirvesinde ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’la yapıldı.

ABD, YPG’ye 4 bin 900 TIR silah sevkıyatı yapmıştı. İstihbarat kaynakları bu silahların bir bölümünün terör örgütü tarafından Afrin’e aktarıldığını tespit etti. ABD’nin verdiği silahlar arasında karadan havaya füzelerin yer aldığı söyleniyor. ABD’nin telkinleriyle olsa gerek YPG’nin Türkiye sınırından şehir içine doğru çekilmeye başladığı anlaşılıyor. Afrin’de hendekler kazıp meskûn mahallerde tüneller yapan terör örgütü şehir savaşına hazırlanıyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin operasyonu için ha girdik ha gireceğiz şeklindeki açıklamaları tam olarak anlaşılamadı. Erdoğan konuştukça sahada önemli bir hareketlilik yaşanıyor. YPG mevzilerini tahkim ediyor, yeni önlemler alıyor. Biz de böylece son durumu tespit etmiş oluyoruz. Erdoğan aynı zamanda psikolojik savaş yürütüyor.