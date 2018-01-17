MGK’da gündem Afrin ve Menbiç

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, TSK’nın Afrin ve Menbiç bölgelerine harekat başlatması halinde, operasyonun Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) da katılımıyla kara gücü ağırlıklı olarak yürütülmesi bekleniyor.
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan MGK’nın ardından Bakanlar Kurulu da toplanacak.
MGK’da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 19 Ocak’tan itibaren 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı da alınacak. MGK’da alınacak OHAL kararı Bakanlar Kurulu’nda tezkereye dönüştürülerek TBMM’ye sunulacak. OHAL uygulamasının süresi daha önce 5 kez uzatılmıştı.
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