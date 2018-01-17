MGK’da gündem Afrin ve Menbiç

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bugün gerçekleştirilecek olan ocak ayı olağan toplantısında gündem ABD’nin Suriye’de Suriye sınırında 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma girişimi ve buna verilecek yanıt ile olası bir Afrin-Menbiç operasyonu olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), YPG kontrolündeki Menbiç ve Afrin’e yönelik operasyonu başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamladığı ve siyasi direktif beklediği belirtiliyor.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, TSK’nın Afrin ve Menbiç bölgelerine harekat başlatması halinde, operasyonun Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) da katılımıyla kara gücü ağırlıklı olarak yürütülmesi bekleniyor.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan MGK’nın ardından Bakanlar Kurulu da toplanacak.

MGK’da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 19 Ocak’tan itibaren 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı da alınacak. MGK’da alınacak OHAL kararı Bakanlar Kurulu’nda tezkereye dönüştürülerek TBMM’ye sunulacak. OHAL uygulamasının süresi daha önce 5 kez uzatılmıştı.