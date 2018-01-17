Kayıt
10:06 17 Ocak 2018
Ankara+ 7°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Wikipedia

    Wikipedia yetkilisi: Türkiye'yi rahatsız eden içerikler değişti, neden hala erişim engeli var?

    © AFP 2018/ LIONEL BONAVENTURE
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Türkiye'yi Suriye'deki çatışmalara destek vermekle suçlayan İngilizce iki içeriğin kaldırıldığını söyleyen Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Başkanı Katherine Maher, "Erişim yasağının hala neden devam ettiğinden emin değiliz" dedi.

    Wikipedia
    © AFP 2018/ LIONEL BONAVENTURE
    Bakan Arslan'dan Wikipedia açıklaması: Haberleşme hürriyeti gözetildi
    Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia'ya 2 makale yüzünden getirilen erişim yasağına ilişkin Habertürk'ten Burak Güleç'in sorularını yanıtlayan Maher, erişim engelinin bir an önce kalkmasını umduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umarım Türk kullanıcılarımız içerik yaratmaya devam eder ve bu sayı milyonları bulur. Ben Türkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse bu içeriği sağlayacak yazarlarımız engellenmiş olacak. Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın tekrar erişime açılacağı günü iple çekiyoruz."

    TÜRKİYE TALEBİ KURUMA DEĞİL, GÖNÜLLÜLER HATTINA GÖNDERİLMİŞ

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
    © AA/
    Ulaştırma Bakanı Arslan: Wikipedia'ya erişimi biz engellemedik
    Maher, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişimin engellenmesiyle ilgili kararını beklediklerini söyledi.

    Maher, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), tartışmalı makalelerin kaldırılmasına ilişkin talebini doğrudan vakıf yönetimine değil, Wikipedia bünyesindeki Gönüllüler Destek Hattı’na yaptığını belirterek şunları söyledi:

    “Hatta yapılan bildirim vakfa cuma günü öğleden sonra ulaştı. Biz cevap bile veremeden, ertesi gün site engellenmişti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, İngilizce Wikipedia’da yayımlanan iki makalenin kaldırılması istendi fakat kaldırma talebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editör topluluğumuzu bilgilendiririz. İçeriği, sadece uzun süredir sitemizde yazarlık yapan ve yazılarında güvenilirliğini ispatlamış kıdemli yazarlarımızdan oluşan editör topluluğu değiştirebilir. Makaledeki bilgi doğrulanabilir ve güvenilir kaynaklardan alınmış mı? Makale objektif bir dille mi yazılmış ve gereken kaynaklara atıf yapılmış mı? Bu hususlara bakılır. Biz, sitedeki bir bilgiyi, sırf beğenilmediği veya bir hususta olumsuz görüşler içerdiği için kaldırmayız. Çünkü sansüre karşıyız."

    İlgili konular:

    'Korsan' Wikipedia açtılar
    BTK Başkanı Sayan'dan Wikipedia açıklaması: Mahkeme kararı uygulanırsa açılır
    BTK Başkanı Sayan: Wikipedia’yı açmayı biz de istiyoruz
    Bakan Arslan'dan Wikipedia’ya: İçerikleri düzelt, ofis açıp vergi ver
    Etiketler:
    Wikimedia Vakfı, Wikipedia, Katherine Maher, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Filipinler'de Mayon Yanardağı endişesi
    Filipinler'de Mayon Yanardağı endişesi
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    'Matkap'
    Rusya'nın yeni bombası 'Matkap' ne gibi özelliklere sahip?

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam