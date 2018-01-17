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    Boğaziçi Üniversitesi

    Dünyadaki en iyi okullar arasında Türkiye'den 10 üniversite

    © AA/ Tansel Parlak
    Türkiye
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    YÖK, tarafından İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’a yaptırılan alan bazlı değerlendirmede dünyadaki ilk bin üniversite arasına Türkiye’den Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri girdi.

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    © AA/ Yasin Bülbül
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    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’a (QS) Türkiye’deki üniversitelerin dünya ile rekabetini ölçtürdü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla YÖK’te düzenlenen toplantıda, QS’e yaptırılan alan bazlı değerlendirmede, dünyadaki ilk bin üniversite arasına Türkiye’den 10 üniversitenin girdiği açıklandı. Buna göre, Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri 'Alan Odaklı Başarı Ödülü' almaya hak kazandı. Bu üniversitelerin 24 alanı, dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir alanlar arasına girdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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    QS tarafından hazırlanan listeye göre İTÜ, Maden Mühendisliği alanında dünya sıralamasında 31. olarak yer aldı. İTÜ’yü izleyen ODTÜ Maden Mühendisliği de listeye 45. sıradan girdi. İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri tıp alanında 251-300 bandında yer alarak ülkedeki bu alanda en iyi derecelere sahip üniversiteler oldu.

    QS tarafından açıklanan dünyadaki bin üniversite ile yarışabilecek 10 Türk üniversitesi ve en üst sıralarda oldukları alanlar şöyle:

    • İTÜ-Maden Mühendisliği alanı (31. sırada)
    • ODTÜ-Maden Mühendisliği alanı (45. sırada)
    • Bilkent Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı (151-200 bandı)
    • Boğaziçi Üniversitesi-Elektrik Elektronik Mühendisliği alanı (201-250 bandı)
    • Koç Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Arkeoloji alanları (151-200 bandı)
    • İstanbul Üniversitesi-Tıp, Eczacılık, Eğitim Bilimleri, Tarım ve Ormancılık alanları (251-300 bandı)
    • Hacettepe Üniversitesi-Eğitim Bilimleri, Tıp ve Eczacılık ve Farmakoloji alanları (251-300 bandı)
    • Sabancı Üniversitesi-Makine Mühendisliği ve Havacılık alanları (301-350 bandı)
    • Ege Üniversitesi-Tıp alanı (451-500 bandı)
    • Ankara Üniversitesi — Tıp alanı (401-450 bandı)

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    Etiketler:
    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Quacquarelli Symonds, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
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