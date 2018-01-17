Dünyadaki en iyi okullar arasında Türkiye'den 10 üniversite

YÖK, tarafından İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’a yaptırılan alan bazlı değerlendirmede dünyadaki ilk bin üniversite arasına Türkiye’den Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri girdi.

© AA/ Yasin Bülbül Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi yerli ve milli değerlere yaslanamadığı için beklediği yere gelemedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’a (QS) Türkiye’deki üniversitelerin dünya ile rekabetini ölçtürdü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla YÖK’te düzenlenen toplantıda, QS’e yaptırılan alan bazlı değerlendirmede, dünyadaki ilk bin üniversite arasına Türkiye’den 10 üniversitenin girdiği açıklandı. Buna göre, Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri 'Alan Odaklı Başarı Ödülü' almaya hak kazandı. Bu üniversitelerin 24 alanı, dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir alanlar arasına girdi.

QS tarafından hazırlanan listeye göre İTÜ, Maden Mühendisliği alanında dünya sıralamasında 31. olarak yer aldı. İTÜ’yü izleyen ODTÜ Maden Mühendisliği de listeye 45. sıradan girdi. İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri tıp alanında 251-300 bandında yer alarak ülkedeki bu alanda en iyi derecelere sahip üniversiteler oldu.

QS tarafından açıklanan dünyadaki bin üniversite ile yarışabilecek 10 Türk üniversitesi ve en üst sıralarda oldukları alanlar şöyle: