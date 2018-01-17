Kayıt
10:06 17 Ocak 2018
Ankara+ 7°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ali Erbaş

    Milli parka Diyanet için termal tesis yapılacak

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Soğuk Su Milli Parkı içindeki 10.758 metrekare arazi üzerine termal otel niteliğinde tesis kuracak. Tesis içinde 1200 metrekarelik restoran, 250 kişilik konferans salonu yer alacak. 8 katlı planlanan tesiste 10 adet süit oda, havuz, 220 yatak kapasitesi, sığınaklar ve kapalı otoparklar da olacak.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    © AA/ Serhan Başçuhadar
    Diyanet 'sohbet' için evlere gidecek
    Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Ankara'ya 80 kilometre uzaklıktaki, günübirlik piknikçilerin uğrak yeri ve Ankara’nın oksijen deposu olarak bilinen Soğuksu Milli Parkı, 1959’da açılarak koruma altına alındı. Kızılcahamam ilçe sınırlarındaki Soğuksu Milli Parkı’nda yapılaşma planlanıyor. 

    Buraya öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullanımı için termal otel niteliğinde tesis yapılacak. Kızılcahamam Belediyesi tesisin projesinin tamamlandığını duyururken, 10 bin 758 metrekarelik tesiste 220 yatak kapasitesi, 10 süit oda, 250 kişilik konferans salonu, otopark, toplantı salonları, iki havuz ve yönetim ofisleri, yemekhane olacağı açıklandı. 

    CHP'Lİ EMİR'DEN SORU ÖNERGESİ

    CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması için bu konuda verdiği önergede şu sorularına yanıt istedi: 

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    © AA/ Resul Rehimov
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurumumuza yapılanlar darbenin devamı niteliğinde
    Tesisin, Kızılcahamam Altın Memba Suyu Fabrikası’nın olduğu alana yapılacağı doğru mudur? Eski su fabrikasının bulunduğu bölgede 10 bin metrekare alanın mevcut olmadığı bilinmektedir. Bu durumda planlanan tesis için ağaç kesilmesi gündemde midir? 

    İlgili tesisin yapılmasının planlandığı yerin Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan tarafından Kızılcahamam Belediyesi’ne hediye edildiği dile getirilmektedir. Bu iddia doğru mudur?

     Doğru ise Prof. Dr. Afet İnan bağışladığı araziye ilişkin herhangi bir kullanım sınırlaması koymuş mudur? 

    Diyanet İşleri Başkanlığı’na misafirhane veya eğitim tesisi yapılması için, koruma altındaki milli park dışında, daha uygun bir arazi bulunamamış mıdır?

    LÜKS TEPKİSİ

    gelin
    © REUTERS/ Pilar Olivares
    Diyanet: Kız çocuklar 9, erkekler 12 yaşında evlenebilir
    CHP Milletvekili Murat Emir projeyi eleştirerek şunları söyledi: 

    “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir milli park alanı içinde lüks otel tarzındaki tesise sahip olması, ister istemez dinimize yönelik lüks eleştirilerini gündeme getirecektir. Lüksten kaçınılması gerektiğini her kurumdan önce savunması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tesisle varlık nedenini inkâr etmektedir.” 

    PROJE HENÜZ ÖNÜMÜZE GELMEDİ

    Diyanet İşleri Başkanlığı
    © AA/
    Diyanet: SMS, faks ve mektup ile boşanma gerçekleşebilir
    Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, konuyla ilgili şöyle konuştu:

    “Eğitim tesisinin yapılacağı yer Kızılcahamam Belediyesi’nin tapulu malı. Ancak milli park sınırları içerisinde olduğu için bizden izin istediler. Proje henüz önümüze gelmedi. Henüz bir izin söz konusu değil. Ağaç kesiminin de söz konusu olacağını sanmıyorum. Projede böyle bir şey söz konusu olursa, biliyorsunuz Sayın Bakan bu konuda çok hassas, tesisin yapılmasına asla müsaade edilmez.”

    İlgili konular:

    Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisine ayrılan bütçeyi 7 ayda bitirdi
    Diyanet aldığı ödeneğin 2.5 kat fazlasını dernek ve vakıflara verdi
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müftü nikahına karşı çıkılması çok anlamlı değil
    Diyanet'ten fetva: 'Boşsun' denildiğinde boşanma gerçekleşir
    Etiketler:
    Diyanet İşleri Bakanlığı, CHP, Nurettin Taş, Murat Emir, Binali Yıldırım, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Filipinler'de Mayon Yanardağı endişesi
    Filipinler'de Mayon Yanardağı endişesi
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    'Matkap'
    Rusya'nın yeni bombası 'Matkap' ne gibi özelliklere sahip?

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam