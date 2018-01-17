Kanal İstanbul'dan 3 hafriyat adası çıkacak

'Asrın projesi' olarak tanıtılan Kanal İstanbul'un inşaatı sırasında yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat oluşacak. Kazıdan çıkan malzemeler kullanılarak Marmara'da Karadeniz'e doğru kanalın solunda 2, sağında 1 olmak üzere 3 ada grubunun oluşturulması planlanıyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul genelinde devam eden proje ve inşaatlardan her ay 5 milyon ton hafriyat çıkıyor. Son yıllarda iyice artan moloz sonucu hafriyat sahaları dolmaya başlamışken, Kanal İstanbul'un inşaatı sırasında yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat oluşacak.

Projenin bakanlığa sunulan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyasına göre, Kanal İstanbul kapsamında alt ve üst yapılar, liman, yat limanı, kanal içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda kıyı yapıları, tahkimat ve dolgu alanları, ada ve kıyı tesisleri yapılması planlanıyor. Yani deniz, proje sonucu metrekarelerce doldurulacak. CHP'li meclis üyesi Tarık Balyalı, deprem riskine dikkat çekerek projenin iptal edilmesi için çağrıda bulundu.

'HAFRİYATIN 3. HAVALİMANI'NDA DA KULLANILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR'



Kazıdan çıkan malzemeler kullanılarak Marmara'da Karadeniz'e doğru kanalın solunda 2, sağında 1 olmak üzere 3 ada grubunun oluşturulması planlanıyor. Hatta dosyada ikinci bir alternatif olarak Kanal İstanbul inşaat çalışmalarının paralel gitmesi durumunda çıkacak hafriyatın dolgu amaçlı 3. havalimanı projesinde de kullanılması düşünülüyor.

BALYALI: ÇOK BÜYÜK TEHLİKE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YARATACAK

CHP'li meclis üyesi Tarık Balyalı, "Proje İstanbul'a, Marmara Denizi'ne ve ekolojisine ciddi zarar verecek. Açıklanan verilere göre hafriyat malzemeleri yeni oluşturulacak proje alanlarına dökülecek. Bu proje alanlarının önemli bir kısmının Marmara ve Karadeniz üzerinde olacağı görülüyor. Marmara üzerinde yapılacak deniz dolgusunun beklenen İstanbul depreminde ne kadar büyük tehlike arz ettiğini tekrar anlatmaya gerek yok. Özellikle buralarda yapılacak muhtemel binalar ve içinde yaşayanlar ciddi risk altında olacak. Yine hafriyat toprağıyla oluşturulacak yapay adalar çok büyük bir çevre kirliliği yaratacak" dedi.

KANAL İSTANBUL, MECLİS'E TAŞINDI

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kanal İstanbul Projesi'ni TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na verdiği önergesinde, "Projenin 325 bin dönüm alan üzerine kurulacak iki şehir ile havaalanı aksında çalışmalar olduğu bilinmektedir. Bu güzergâhın ve güzergâhta yapılacak yeni yerleşim yerlerinin kamulaştırılması ve sonrasında bu arazilerin bazı işadamları tarafından ve FETÖ bağlantılı kişilerce parça parça satın alındığı yönünde iddialar mevcuttur" ifadelerine yer verdi.

Tanrıkulu özetle şu soruları sordu: "İddialar doğru ise, bu kişiler kimlerdir, kamulaştırma işlemleri hangi belediyelerde yapılmıştır, kamulaştırma yapıldıysa, bölge belediyelerinin planlarına işlenmiş midir, Havaalanı Projesi'nde kalan hangi köylere kamulaştırma yazısı gönderilmiştir, Kanal İstanbul Projesi kapsamında o bölgede bulunan ve boşaltılması istenen maden şirketleri hangileridir, Kanal İstanbul güzergâhında bulunan köylerdeki arsaların metrekare fiyatları ne kadar olarak belirlenmiştir?"