Özel Harekat polislerinin yeni görev yeri uçaklar

SİVİL OLARAK SEYAHAT EDECEKLER

Özel Harekat biriminden seçilecek olan polisler, sivil olarak seyahat edecek. Silah taşıdığı ya da silah bulundurduğu da fark edilmeyecek. Tüm uçaklarda silahlı güvenlik elemanı bulundurulması öngörülmüyor. Bu durumda polisler yalnızca risk tanımlaması yapılan uçuşlarda görev alacaklar.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa maddesi uyarınca, uçaklarda özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin bulundurulmasının önü açılmıştı.