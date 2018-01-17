NATO'dan Türkiye'ye ziyaret

Hürriyet'in aktardığına göre, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller gelecek hafta Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında ABD'nin 'Sınır Güvenlik Gücü' kuruyor olmasına tepki göstermiş ve NATO'ya "Siz ortaklarınızdan birisine herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara tavır almakla mükellefsiniz. Siz ne tür bir tavır aldınız?" ifadeleriyle seslenmişti.

Erdoğan daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü ve sınırda kurulması planlanan orduya tepkisini tekrar dile getirmişti.