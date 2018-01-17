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    As Parti

    AYM'den astsubayların partisi için karar: Kapanmayacak

    © AA/ Arşiv
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi (AYM), kurucularının büyük çoğunluğunu emekli astsubayların oluşturduğu As Parti'nin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı olarak varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebini reddetti.

    Ötüken Birliği Partisi
    © Fotoğraf: YouTube
    Ötüken Birliği Partisi kuruldu
    Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna dair bildirisini 3 Şubat 2015'te İçişleri Bakanlığı'na vererek tüzel kişilik kazanan As Parti hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi.

    Yüksek Mahkeme tarafından yapılan incelemede, ilk büyük kongresini süresi içinde yapmayan ve zorunlu organlarını oluşturmayan partinin, ilk savunmasında kongre sürecine girdiği, ek savunmasında ise 8 Ekim 2017 tarihinde ilk büyük kongresini topladığı ve gerekli belgeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği belirtildi.

    'İLK BÜYÜK KONGRESİNİ TOPLADI VE ZORUNLU ORGANLARINI OLUŞTURDU'

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Ekim 2017'de AYM'ye gönderdiği yazıda ise As Parti'nin ilk büyük kongresini topladığı ve zorunlu organlarını oluşturduğu kaydedildi.

    Anayasa Mahkemesi
    © AA/
    AYM'den dört siyasi parti hakkında suç duyurusu
    Kararda, partinin siyasi ve hukuki varlığını devam ettirme yönündeki iradesini ilk büyük kongresini yapmak suretiyle ortaya koyduğu anlaşıldığından "As Parti'nin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi" talebinin reddine, Muhammed Emin Kuz'un karşı oyu ve oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.

    AYM üyesi Kuz, karşı oy gerekçesinde As Parti'nin tüzel kişiliğinin kanun gereği kendiliğinden sona ermesinden sonra ilk büyük kongresini toplaması ve zorunlu organlarını oluşturulmasına ilişkin tasarrufların yok hükmünde olduğundan, bu davada verilecek karara esas alınmasında isabet olmadığını, bu nedenle davanın kabulüne ve partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verilmesi gerektiğini savundu.

    2015 YILINDA KURULMUŞTU

    Kurucularının büyük çoğunluğunu emekli astsubayların oluşturduğu As Parti, 2015 yılında siyasi arenaya katılmıştı. Partinin kurucu Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, hedeflerinin 200 bine yakın astsubayın siyaset arenasında söz sahibi olabilmesini sağlayacak zemini oluşturmak olduğunu belirtmiş ve kendilerini "Herkesi kucaklayan, dini, milli ve manevi değerlere saygılı bir partiyiz" diye tanımlamıştı.

    Etiketler:
    Yargıtay, Resmi Gazete, AYM, As Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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