Serbest bırakılan TRT World ekibi Türkiye'ye ulaştı

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Singapur'dan İstanbul'a gelen Choy Lin ile Soe'yi, TRT World çalışanları Atatürk Havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Choy Lin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tutuklandıktan sonraki 2 haftanın kendileri açısından çok zor geçtiğini söyledi. Bu sürede küçük bir hücre içinde kaldıklarını ve kimseyi göremediklerini söyleyen Choy Lin, "Tutuklandıktan sonra polise 'Elçilikle iletişime geçebilir miyiz, avukat tutabilir miyiz?' diye sorduk ama hiçbiri buna aldırış etmedi. Kimseyle irtibata geçemedik. Kasımın onunda ilk duruşma olduğunda da hiç kimseyi göremedim" dedi.

© AFP 2018/ AUNG HTET Myanmar'da hapse atılan TRT World ekibine yönelik suçlamalar düşürüldü

Duruşmanın yerel dille yapıldığı için hiçbir şey anlamadığını dile getiren Choy Lin, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Tercüman Soe ise herkesin drone kullandıkları için tutuklandıklarını bildiğini fakat gerçeğin pek de böyle olmadığını düşündüğünü söyledi.

TRT World'ün Türk kanalı olması nedeniyle bazı olumsuzluklarla karşılaştıklarını iddia eden Soe, "Benim tercüman olarak görevim yardımda bulunmaktı ama ben terörist olarak ilan edildim. Ben Müslümanım. Bunun da orada ayrı bir etkisi var. Biz de tam olarak tutuklanmamızın sebebini bilmiyoruz. Bunun bir tutarlılığının olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.