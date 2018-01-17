Uluslararası seviyede aranan IŞİD'li Kayseri'de yakalandı

Hürriyet'te yer alan habere göre, 10 günlük gözaltı süresi sonrasında IŞİD'e üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.G. ve eşi M.A., doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan IŞİD üyesi A.G. ve eşi, Kayseri'de yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, 10 günlük gözaltı süresi sonrasında IŞİD'e üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.G. ve eşi M.A., doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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