Uluslararası seviyede aranan IŞİD'li Kayseri'de yakalandı

Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan IŞİD üyesi A.G. ve eşi, Kayseri'de yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak'ta IŞİD'e yönelik yapılan çalışmada, 'terörizm' suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Belçika/Cezayir uyruklu A.G. ve Suriye uyruklu eşi M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 10 günlük gözaltı süresi sonrasında IŞİD'e üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.G. ve eşi M.A., doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.