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    Alperen Ocakları, ABD Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı

    Alperen Ocakları'ndan ABD Büyükelçiliği'ne siyah çelenk

    © AA/ Erçin Top
    Türkiye
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    Alperen Ocakları Ankara İl Başkanlığı, ABD'nin Suriye'de 'Sınır Güvenliği Gücü' kurma planını protesto etmek amacıyla ülkenin Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı. Bırakılan çelenk üzerinde "Teröre destek veren A.B.D. ni kınıyoruz. Ankara Alperen Ocakları" ifadeleri yer alırken yazım hataları da dikkat çekti.

    ABD'li askerler YPG'yle birlikte sınır nöbetinde
    © REUTERS/ Rodi Said
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    Alperen Ocakları Ankara İl Başkanı Mehmet Zahid Ayan, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin YPG'yi uzun süreden beri silahlandırdığını ve kendisine müttefik kabul ettiğini belirterek, "Küresel terörist ABD, önüne yal koyduğu, boynuna tasma taktığı köpeklerini en son teknoloji silahlarla donatarak devletimize ve milletimize kafa tutmakta, sınırlarımız dibinde tehdit haline gelen terörist oluşumları alenen destekleyerek terör seviciliğini her fırsatta göstermektedir" dedi.

    Alperen Ocakları, ABD Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı
    © AA/ Erçin Top
    Alperen Ocakları, ABD Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı

    ABD sözcüsünün 30.000 savaşçı ile sınır güvenlik gücü kuracağını açıklamasının terörü desteklemek olduğunu söyleyen Ayan, şöyle devam etti:

    "Devletimizin ve hükümetimizin başta Afrin olmak üzere, sonrasında da tüm PYD bölgelerine kararlı bir askeri harekat gerçekleştirmesi elzem hale gelmiş ve bunun neticesinde şanlı ordumuz Afrin'i kuşatmıştır. Devletimizin ve hükümetimizin PYD-PKK bölgelerine yönelik yapacağı askeri hareketi destekliyoruz" diye konuştu.

    Açıklamanın ardından Ayan ve beraberindekiler, slogan eşliğinde ABD Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

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    Etiketler:
    Alperen Ocakları, Mehmet Zahid Ayan, Suriye, ABD, Ankara
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