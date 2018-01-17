Alperen Ocakları'ndan ABD Büyükelçiliği'ne siyah çelenk

ABD sözcüsünün 30.000 savaşçı ile sınır güvenlik gücü kuracağını açıklamasının terörü desteklemek olduğunu söyleyen Ayan, şöyle devam etti:
"Devletimizin ve hükümetimizin başta Afrin olmak üzere, sonrasında da tüm PYD bölgelerine kararlı bir askeri harekat gerçekleştirmesi elzem hale gelmiş ve bunun neticesinde şanlı ordumuz Afrin'i kuşatmıştır. Devletimizin ve hükümetimizin PYD-PKK bölgelerine yönelik yapacağı askeri hareketi destekliyoruz" diye konuştu.
Açıklamanın ardından Ayan ve beraberindekiler, slogan eşliğinde ABD Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.
Devletimizin başta Afrin olmak üzere,tüm PYD bölgelerine kararlı bir askeri harekat gerçekleştirmesi elzem hale gelmiş ve bunun neticesinde şanlı ordumuz Afrin'i kuşatmıştır. Devletimizin ve hükümetimizin PYD-PKK bölgelerine yönelik yapacağı askeri hareketi destekliyoruz.— Mehmet Zahid Ayan (@MehmetZahidAyan) 16 Ocak 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)