Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu: 'Fabrika ayarlarımıza döneceğiz'

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. "Fabrika ayarlarımıza döneceğiz" diyen Kocasakal, bundan sonra kullanacağı sloganın 'Kurtuluş, kurtuluştadır' olduğunu söyledi.

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Kocasakal, adaylık için ‘Kurtuluş kuruluştadır’ sloganını kullanacağını belirterek “Çıkış noktam şu: Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP” dedi.

İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında isim vermeden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yüklenen Kocasakal, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz” dedi.

'HDP GÜZELLEMESİ YAPANLAR, ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDE SİYASET YAPAMAZ'

HDP güzellemesi yapanların Atatürk’ün partisinde siyaset yapamayacakları görüşünü dile getiren Kocasakal, “Kimse Atatürkçü olmak zorunda değildir ve elbetteki bu gibi düşünceleri olanların da serbestçe savunma hakları vardır ama bunu Atatürk’ün partisinde yapamazlar” dedi.

Kocasakal, özetle şunları söyledi:

“Hiçbir kimseyi dışlamadan bir bütün içinde kucaklayan değerleri yurttaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yakın geçmişle karşılaştırılamayacak tehditlerle karşı karşıyadır. Milletçe kenetlenmemiz halinde ancak üstesinden geleceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Siyaset de fikri özünden çıkarılıp kişilere hapsedilerek, aynı gemide olduğu unutularak yandaşlık ve karşıtlık üzerinden tezahürat yapan, birbirinden uzaklaştırılmış insanlar ülkesi olmamız dayatılmaktadır. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığına soyulan iktidar Cumhuriyetin kolonlarını tahrip etmekle meşguldür.

#Canlı: Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, #CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklıyor https://t.co/DXlbE9wgnA — AA Canlı (@AACanli) 17 Ocak 2018

Yeni Türkiye adı altında ülkenin kurumları çökertilmekle, devletin genetiğiyle oynanmakta, devlet çökertilmektedir. Gelinen noktada bu siyasi anlayış Türkiye Cumhuriyeti için beka sorunu haline gelmiştir. Ben her şeyimi Atatürk’e ve Cumhuriyet’e borçluyum. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askeri olmayı anlamıyor. Bu bir simgedir, bu onun izinde olmak, ilkelerini benimsemektir.

'KILIÇDAROĞLU DEFALARCA DENEDİ, KAYBETTİ, BUNUN BİR BEDELİ OLMALI'

Çözüm ve ciddi bir seçenek herkesi kucaklamaktır. Biz emperyalizmin oyunlarıyla birbirimize düşürülürken ülke kaosa gitmektedir. Mesele kişisel değil, Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan olabilir ama CHP bir siyasi partidir. Kimse CHP'nin genetik kodları üzerine çıkamaz. Defalarca denemiş ve kaybetmiştir, bunun da siyasi bedeli olmalıdır.