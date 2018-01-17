Die Welt: Almanya ve Türkiye masaya oturuyor

Die Welt, Türkiye ve Almanya'nın bir yıla yakın bir süredir iki ülke arasında yaşanan siyasi gerginliğin ardından başlıca konu terörle mücadele olmak üzere tekrar hükümetler arası görüşmelere başlamak istediğini yazdı.

© AP Photo/ Franka Bruns Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı için Deniz Yücel şartı

Die Welt gazetesindeki habere göre, Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililer ile Türk yetkililer bugün Berlin'de bir araya gelecek.

Gazetenin 'Teröre karşı Almanya ve Türkiye yakınlaşıyor' başlıklı haberinde, IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye ile 'yakın iş birliği gerektiğini' ve hükümet temsilcilerinin bir yıla yakın bir sürenin ardından tekrar masaya oturacağını yazdı.

Güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde Almanya İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin ve üst düzey Türk yetkililerin bugün görüşeceği belirtiliyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan Thomas de Maizière de, Almanya'nın Suriye'den çıkıp Türkiye üzerinden seyahat eden IŞİD'liler için hem başlangıç hem de son durak olduğunu, Türkiye'nin de birçok kez büyük saldırıların hedefi olduğu ve bu sebeple Türkiye ile yakın iş birliği içinde çalışmanın gerekli olduğunu söyledi.