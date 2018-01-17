Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin süresi hakkında yeni açıklama

Rusya'nın girişimi ile düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 30 Ocak'ta Soçi'de gerçekleştirileceği belirtildi. Kaynaklara göre, kongre, beklendiği gibi 2 gün değil, 1 gün sürecek.

Sputnik'e bilgi veren bir kaynak, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 30 Ocak'ta Soçi'de düzenleneceğini kaydedip toplantıların sadece 1 gün süreceğini söyledi.

Diğer taraftan kongreye katılmayı planladığını söyleyen Suriyeli bir muhalif kaynak da bu bilgiyi doğruladı.

Daha önce kongrenin 2 gün süreceği belirtiliyordu.

Suriye'nin yeni anayasası üzerindeki çalışmaların başlamasının planlandığı kongreye, hem hükümet temsilcileri hem de iç, dış ve silahlı muhalifler katılacak.

Kongreye, Kürt grupların davet edilmesiyse Rusya ve Türkiye arasında tartışmaya sebep olmuştu. Rus Dışişleri yetkilileri, kongreye Suriye'deki tüm etnik grupların katılması gerektiğini, bu nedenle ülkenin yeni anayasasında Kürtlerin de söz hakkında sahip olması gerektiğini belirtirken, Türkiye PYD'nin kongreye katılmasının kabul edilemez olacağını söylemişti.