Arda Turan transferi Meclis gündeminde

"Makro İnşaatın Başakşehir'deki konut projeleriyle öne çıkan bir şirket olduğu ifade edilirken, Makro İnşaatın yeni olmadığı, yıllar içinde 'büyüdüğü', popülerliğinin Borsa İstanbul'da ihraç edilen ilk gayrimenkul sertifikası dolayısıyla arttığı, Park Mavera 3 adlı projenin yüklenicisi olan Makro İnşaatın, TOKİ'nin uzun yıllardır çalıştığı bir konut şirketi olduğu bilinmektedir. Makro İnşaat'ın Ankara'nın en değerli arazilerinden birini, gerçek değerinin altında TOKİ-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) üzerinden satın aldığı iddiaları akabinde, anılan iddialar Sayıştay raporlarına konu olmuştur. Sayıştay, 2015 Yılı TOKİ Denetim Raporunda milyonlarca metrekarelik değerli kamu taşınmazlarının Emlak Konut GYO'ya çok düşük bedelle satıldığını eleştiri konusu yapmıştır. Uyarıya konu olarak listelenen satışlardan biri ise sonra Makro'nun sahip olacağı Mühye ve Çayyolu'ndaki araziler olup, Mühye ve Çayyolu'ndaki arazilerin önce 328 milyon 314 bin 175 TL'ye Emlak Konut GYO'ya satıldığı, sadece üç ay sonra da Emlak Konut GYO tarafından pazarlık-açık artırmayla 2 milyar 600 milyon TL karşılığı Makro İnşaat'a verildiği ifade edilmektedir.
Bu bağlamda;
1. Makro İnşaat'ın, Türkiye'ye 'değer' kazandırdığı vurgusu yapılırken, Sayıştay, 2015 Yılı TOKİ Denetim Raporunda eleştiri konusu yapılan Ankara Mühye ve Çayyolu'ndaki arazilerin önce 328 milyon 314 bin 175 TL'ye Emlak Konut GYO'ya satılması, sadece üç ay sonra da Emlak Konut GYO tarafından pazarlık-açık artırmayla 2 milyar 600 milyon TL karşılığı Makro İnşaat'a verildiği iddialarına, yani gerçek 'değer'inin altında verilmesine de vurgu yapılacak mıdır?
2. Makro İnşaatın 2002-2018 yılları arasında yıllar bazında pazarlık-açık artırmayla gerçek 'değer'inin altında aldığı tespit edilen araziler nerededir ve metrekare bazında ne kadardır?"
'ŞAMPİYON OLURSAK BARCELONA'YA 300 BİN EURO ÖDEME YAPACAĞIZ'
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan, yarım sezon için 2 milyon euro ve bonus alacak. İkinci sezon da 4 milyon euro ve bonus alacak. Arda Turan'ın satın alma opsiyonu da bizde. Hiçbir ödeme yapmadan yüzde 25 ortak olduk. Sadece şampiyon olursak Barcelona'ya 300 bin euroluk bir ödeme yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)