Yargıtay'dan ilk Balyoz kararı: Mağdur albaya 267 bin lira tazminat

Yargıtay, Balyoz davasında 3 yıl 5 ay 15 gün hapis yattıktan sonra beraat eden Jandarma Kurmay Albay Yusuf Kelleci'ye 250 bin lira manevi, 17 bin lira da maddi olmak üzere toplam 267 bin lira tazminat ödenmesini onadı. Karar, Balyoz davasında tutuklanan ve ardından beraat edenler hakkında Yargıtay'ın ilk onama kararı oldu.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Yusuf Kelleci 28 Şubat 2010'da Jandarma Kurmay Yarbay olarak görev yaptığı dönemde Balyoz soruşturması kapsamında tutuklandı. Fatih Camii'ni bombalamayı planlayan ekip içinde olduğu iddia edilen Kelleci, 3 yıl 5 ay 15 gün cezaevinde tutuklu kaldı.

Kelleci, Balyoz davasının FETÖ'nün kumpaslarından biri olduğunun ortaya çıkması ile beraat etti ve mesleğine geri döndü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı ardından da Aydın İl Jandarma Komutanlığı görevine geri getirildi.

Jandarma Kurmay Albay Kelleci, Balyoz davası sırasında 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu kalarak uğradığı mağduriyetin giderilmesi için dava açtı. Mahkeme, Jandarma Kurmay Albay Yusuf Kelleci'ye 830 bin lira maddi, 237 bin lira manevi tazminat ödenmesini hükmetti. Ancak Yargıtay bu kararı, meblağı yüksek bularak bozdu ve yerel mahkemeye tekrar gönderdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi bu sefer 250 bin manevi 17 bin lira da maddi olmak üzere toplam 267 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

AVUKAT IŞIKAY: ÖNEMLİ BİR EMSAL OLUŞTURACAK



Yargıtay 12. Ceza Dairesi dün kararı onadı ve 267 bin lira tazminatın ödenmesini uygun buldu. Bu karar, Balyoz davası mağdurlarının Yargıtay tarafından onanan ilk kararı oldu.

Jandarma Kurmay Albay Yusuf Kelleci'nin avukatı Mahir Işıkay, "Yıllardır hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. Hem Balyoz davası sırasında hem de sonrasında bu mağduriyetlerin tazmini anlamında. Albay Kelleci, 15 Temmuz darbe girişimine direnen subaylardan biriydi. Balyoz davası ile de hem maddi hem manevi büyük acılar çekti. Hem sağlık sorunları hem de başka sorunlar yaşadı. Kazanılan tazminat yeterli değil. Bunun için Anaysa Mahakamesi'ne bireysel başvuru hakkımızı kullanmayı düşünüyoruz. Ancak bir açıdan sevindirici. Başka mağdurlara çok komik tazminat rakamları hükmedilmişti. Yargıtay'ın bu kararı yerel mahkemelerin verdiği bu komik rakamların bozulması ve telafisi için önemli bir emsal oluşturacaktır" dedi.