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    Die Welt muhabiri Deniz Yücel

    Deniz Yücel, 'kirli anlaşma' ile tahliye istemiyor: Özgürlüğüm lekelenmesin

    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Türkiye
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    Tutuklu gazeteci Deniz Yücel, Almanya'nın kendisinin serbest kalması için Türkiye'yle silah anlaşmalarını bekletmesine karşı olduğunu söyledi. Yücel, özgürlüğünün 'tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini' söyledi.

    Almanya-Türkiye Bayrağı
    © AP Photo/ Franka Bruns
    Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı için Deniz Yücel şartı
    Türkiye’de 11 aydır tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Alman haber ajansı dpa’ya avukatları aracılığıyla yazılı bir röportaj verdi. Serbest kalması karşılığında Ankara ve Berlin arasında 'kirli bir anlaşma' yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Yücel, “Kirli anlaşma varsa ben yokum” dedi. Yücel, özgürlüğünün Rheinmetall’in tank ticareti ya da diğer silah tüccarlarının faaliyetleriyle lekelenmesini istemediğini kaydetti.

    Yücel, FETÖ yapılanmasına dahil oldukları gerekçesiyle Türkiye tarafından aranan kişilerin muhtemel değiş tokuşuna da aynı şekilde karşı olduğunu belirtti.

    TECRİT HAFİFLETİLDİ

    İyi olduğunu söyleyen Yücel, kendisine uygulanan ve bir 'işkence metodu' olarak betimlediği tecritin sona ermediğini ancak hafifletildiğini kaydetti. Yücel, “Ancak diğer taraftan bir kötüleşme var. Eşim Dilek ile en iyi ihtimalle ayda bir kez aramızda cam olmadan konuşabiliyoruz. Önceden yalnızca dışarıdan gözlemleniyorduk. Artık görüşme esnasında ayrıca bir icra memuru da bulunuyor” dedi.

    Berlin Türkiye Büyükelçiliği Deniz Yücel protestosu
    © AP Photo/ Markus Schreiber
    Almanya, AYM'den Deniz Yücel'in tutuksuz yargılanması kararı bekliyor
    'BAŞSAVCILIK YA BENİ UNUTTU…'

    Kendisiyle ilgili iddianamenin hala hazırlanmamış olmasıyla ilgili soruyaysa Yücel, “Ya başsavcılık beni unuttu ya da buna dair bir talimat almadılar” cevabını verdi. 

    'HÜKÜMET DAVAMDA RESMİ BİR ŞEKİLDE TARAF'

    Yücel, Türkiye’de yargı bağımsızlığı konusundaysa, “Türk hükümetinin benim vakamda ve diğer birçok Türk meslektaşımın vakasında yalnızca ilgili bir gözlemci olduğu yalan” dedi. Yücel, “Hükümet izleyici değil, gayet resmi bir biçimde bir taraf” dedi.

    KHK TEPKİSİ

    Yücel, yayınlanan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ilgili olarak “Bunlarla amaçlanan şey gayet açık: Kamusal aşağılama ve peşin hüküm” ifadelerini kullandı.

    Die Welt muhabiri Deniz Yücel
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Deniz Yücel'in tutukluluğu skandaldır
    'CEZAEVİNDE UNUTULACAĞIM' ENDİŞESİ

    Deniz Yücel, tutuklanmasının ardından kendisine gösterilen dayanışma için herkese çok müteşekkir olduğunu da belirtti. Bu dayanışmanın 'cezaevinde unutulacağı endişesini' bertaraf ettiğini söyleyen Yücel, “Her ne kadar bana bunların çok azı iletiliyor olsa da özellikle de bana mektup yazan kişilere müteşekkirim” şeklinde konuştu.

    SİLAH ANLAŞMASI

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bu ayın başında Der Spiegel’a verdiği mülakatta Almanya’nın Türkiye’ye silah ticaretine değinmişti. Alman hükümetinin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini belirten Gabriel, 'Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durumun böyle kalacağını' kaydetmişti. Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla 6 Ocak’ta Almanya’da bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada da Gabriel, silah ticareti ve Deniz Yücel konusunun birbirine bağlı olduğunu kast etmediğini söylemiş ve “Deniz Yücel vakasını savunma konularıyla hiçbir şekilde birbirine karıştırmadım” şeklinde konuşmuştu.


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    Etiketler:
    Mevlüt Çavuşoğlu, Sigmar Gabriel, Deniz Yücel, Almanya, Türkiye
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