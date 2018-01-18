Akar ve Fidan, Suriye gündemiyle Rusya'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la yapacağı, MİT Müsteşarı Fidan'ın da katılacağı Moskova'daki görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınacak.
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Genelkurmay Başkanlığı sitesinden ziyaret hakkında yapılan açıklama şöyle:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir."
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