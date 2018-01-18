Akar ve Fidan, Suriye gündemiyle Rusya'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti. Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşecek olan Akar ve Fidan'ın dosyasında Suriye olduğu bildirildi.