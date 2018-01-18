Türk işadamları Sudan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a bir ziyarette bulunarak ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılmasını hedeflediklerini açıklamasının ardından YENİAD üyeleri, ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Sudan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında harekete geçen Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) üyeleri Sudan'ı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

20 Ocak ve 26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyarette üst düzey temaslarda bulunulacak ve Sudan'la ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda sağlanacak.

Sudan'da her yıl geleneksel olarak 21 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Hartum Fuarı'nın açılışına katılacak olan heyet, daha sonra Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir, Sudan Başbakan'ı Sadık El Mehdi, Sudan Yatırım ve Sanayi Bakanları ile görüşme gerçekleştirecek.

Yapılan resmi görüşmelerin ardından Khartum Ticaret Odası ve odaya bağlı firmalarla yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Sudan arasında ki ticari ilişkilerin gelişmesi sağlanacak.

24 firma ile gerçekleştirilecek ziyarete büyük önem verdiğini ifade eden YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer "YENİAD olarak Sudan'la ticari ilişkilerin gelişmesine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda alanında sektör lideri olan dernek üyesi 24 firma ile Sudan ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretle hem gönül köprülerini, hem de ticari köprüleri sağlamlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

21 Ocak Cumartesi günü Sudan'a hareket edecek heyet bir çok iş adamıyla birebir ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Aralık ayında Sudan'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ziyarette Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılmasını hedeflediklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinin ardından iş adamları tarafından gerçekleştirilecek olan bu ziyaret büyük önem taşıyor.